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Бивш вратар на Арсенал и Наполи сложи край на професионалната си кариера

Бивш вратар на Арсенал и Наполи сложи край на професионалната си кариера

4 Ноември, 2026 17:25 450 0

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  • атланте

Оспина се оттегля след престои в Арсенал, Наполи и Ал-Насър. Той има 131 мача за националния отбор на Колумбия

Бивш вратар на Арсенал и Наполи сложи край на професионалната си кариера - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Давид Оспина обяви края на професионалната си кариера на 38 години. Колумбийският вратар съобщи решението си в социалните мрежи, след като рецидив на контузия в лакътя му попречи да запише мач за последния си клуб Атланте.

„Футбол, благодаря ти! Не се предавам... Благодарен съм! Беше едно прекрасно пътешествие! Ще отида там, където ме отведе усмивката ми!“, написа Оспина. Вратарят започва професионалния си път в Атлетико Насионал, след което играе за Ница във Франция, Арсенал в Англия, Наполи в Италия и Ал-Насър в Саудитска Арабия.

С екипа на Арсенал Оспина печели две Купи на Англия и три Суперкупи на страната. В периода си в Наполи той става носител и на Купата на Италия. Оспина има 131 участия за националния отбор на Колумбия. С тима достига до второ място на Копа Америка през 2024 година, а през 2016 и 2021 година завършва на трето място в турнира.

Последният му опит да продължи кариерата си беше свързан с Атланте. Колумбиецът подписа с мексиканския клуб през лятото, но не успя да дебютира заради повторна проява на травмата в лакътя.


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