Бътън: Цолов е риск за Рейсинг Булс през 2027-ма

Дженсън Бътън смята, че Рейсинг Булс ще поеме сериозен риск, ако замени Лиъм Лоусън с Никола Цолов за сезон 2027 във Формула 1. Договорът на новозеландеца все още не е подновен, а българският пилот на Ред Бул продължава да бъде сред обсъжданите кандидати за място в тима.

Цолов заема второ място във временното класиране на Формула 2, което го поставя в позиция да претендира за повишение. Според Бътън обаче представянето му досега включва както силни моменти, така и състезания, в които не е успявал да поддържа едно и също ниво.

В разговор за Sky Sports световният шампион за 2009 година заяви, че Рейсинг Булс трябва внимателно да прецени какво може да загуби при подобна промяна.

„С него знаят какво получават, докато с Цолов не е така.“

Бътън добави, че Лоусън е бил „много постоянен“ през сезона и според него това е важно предимство за отбор, чиято непосредствена цел е да печели точки. „Ако целта им в момента е да печелят точки, бих казал, че Лиъм е техният човек“, каза бившият пилот.

В същото време Бътън призна, че идеята за привличане на нов млад талант може да бъде привлекателна за Рейсинг Булс. Той определи решението като трудно, тъй като Цолов вече се справя убедително във Формула 2, но няма опита на Лоусън във Формула 1.

Коментаторът на Sky Sports Дейвид Крофт смята, че вероятността Никола Цолов да замени Лиъм Лоусън през 2027 година е нараснала значително. Това се случва въпреки поредицата от силни резултати на новозеландския пилот.

Рейсинг Булс е единственият отбор във Формула 1, който все още не е обявил официално нито един от пилотите си за 2027 година. Наред с Лоусън и Цолов, сред претендентите е и съотборникът на новозеландеца Арвид Линдблад.

Цолов вече получи възможност да кара болид на Рейсинг Булс в свободна тренировка преди Гран при на Мексико. Той завърши сесията само на 0,126 секунди от Линдблад, което беше отчетено като положителен знак за готовността му за по-високо ниво.

Окончателното решение за състава на Рейсинг Булс се очаква до края на сезона. Дотогава Лоусън трябва да защити позицията си с резултати, а Цолов да продължи да доказва, че може да направи следващата стъпка към Формула 1.