Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Бътън: Цолов е риск за Рейсинг Булс през 2027-ма

Бътън: Цолов е риск за Рейсинг Булс през 2027-ма

6 Ноември, 2026 11:59 2 074 5

  • никола цолов-
  • лиъм лоусън-
  • рейсинг булс-
  • формула 1-
  • дженсън бътън

Световният шампион от 2009 година смята, че Лиъм Лоусън е по-сигурният избор за тима. Дейвид Крофт обаче вижда нарастващи шансове за българина

Бътън: Цолов е риск за Рейсинг Булс през 2027-ма - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дженсън Бътън смята, че Рейсинг Булс ще поеме сериозен риск, ако замени Лиъм Лоусън с Никола Цолов за сезон 2027 във Формула 1. Договорът на новозеландеца все още не е подновен, а българският пилот на Ред Бул продължава да бъде сред обсъжданите кандидати за място в тима.

Цолов заема второ място във временното класиране на Формула 2, което го поставя в позиция да претендира за повишение. Според Бътън обаче представянето му досега включва както силни моменти, така и състезания, в които не е успявал да поддържа едно и също ниво.

В разговор за Sky Sports световният шампион за 2009 година заяви, че Рейсинг Булс трябва внимателно да прецени какво може да загуби при подобна промяна.

„С него знаят какво получават, докато с Цолов не е така.“

Бътън добави, че Лоусън е бил „много постоянен“ през сезона и според него това е важно предимство за отбор, чиято непосредствена цел е да печели точки. „Ако целта им в момента е да печелят точки, бих казал, че Лиъм е техният човек“, каза бившият пилот.

В същото време Бътън призна, че идеята за привличане на нов млад талант може да бъде привлекателна за Рейсинг Булс. Той определи решението като трудно, тъй като Цолов вече се справя убедително във Формула 2, но няма опита на Лоусън във Формула 1.

Коментаторът на Sky Sports Дейвид Крофт смята, че вероятността Никола Цолов да замени Лиъм Лоусън през 2027 година е нараснала значително. Това се случва въпреки поредицата от силни резултати на новозеландския пилот.

Рейсинг Булс е единственият отбор във Формула 1, който все още не е обявил официално нито един от пилотите си за 2027 година. Наред с Лоусън и Цолов, сред претендентите е и съотборникът на новозеландеца Арвид Линдблад.

Цолов вече получи възможност да кара болид на Рейсинг Булс в свободна тренировка преди Гран при на Мексико. Той завърши сесията само на 0,126 секунди от Линдблад, което беше отчетено като положителен знак за готовността му за по-високо ниво.

Окончателното решение за състава на Рейсинг Булс се очаква до края на сезона. Дотогава Лоусън трябва да защити позицията си с резултати, а Цолов да продължи да доказва, че може да направи следващата стъпка към Формула 1.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето на Мими 🐕

    1 3 Отговор
    Цоловото Коле с Тротинетката!🌈🛴🥳🤣👍

    12:00 06.11.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    8 1 Отговор
    Точно пък този измислен шампион Дженсън Бътън ще злослови срещу нашето момче. Рис Браун, противно на регулациите сложи един ауспух, който направи Дженсън Бътън световен шампион. Федерацията си затвори очите. И този наглец сега се изказва.

    12:11 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уме

    0 0 Отговор
    Добър е , но без спонсори ,които да му плащат поне заплатата.няма шанс . Отделно добре платените комисари не го искат!

    13:12 06.11.2026

  • 5 запознат

    1 0 Отговор
    Тоя пък Бътън големият "разбирач" - стана случайно шампион
    благодарение на едно гениалното инженерно решение,
    а не че той самият беше много кадърен...

    13:15 06.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове