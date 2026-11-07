Грандове с визити в събота: Ман Сити гостува на Нотингам, Байерн на Майнц, а Реал на Валенсия

Съботната програма в европейския футбол предлага няколко срещи с участието на водещи отбори. В Англия Манчестър Сити гостува на Нотингам Форест, в Испания Реал Мадрид играе с Валенсия, а Байерн ще търси нов успех при визитата си на Майнц.

Първият голям мач от Висшата лига е Лийдс – Тотнъм от 14:30 часа българско време. Домакините са без победа в последните си пет шампионатни срещи и са вкарали само два гола в последните си четири мача. Тотнъм влиза в двубоя след три поредни победи и две последователни сухи мрежи. „Лийдс трябва да започне отново да бележи, но моментът не е благоприятен за среща с възродения Тотнъм“, отбелязва Висшата лига в анализа си за мача.

Сити гостува на Нотингам Форест

Арсенал – Хъл и Фулъм – Нюкасъл са от 17:00 часа. В късния мач от английския ден Нотингам Форест приема Манчестър Сити от 19:30 часа. Срещата е сред акцентите на десетия кръг, като Висшата лига поставя въпроса дали домакините ще намерят решение на проблемите си в атака срещу състава на Пеп Гуардиола.

Байерн и Дортмунд са начело в Германия

В Бундеслигата Байерн гостува на Майнц от 15:30 часа. Шампионите и Борусия Дортмунд са начело с по 18 точки, като и двата тима са без загуба. Байерн има 23 поредни мача без поражение в първенството, но Майнц е спечелил четири от последните си шест домакинства срещу баварците.

Треньорът на Майнц Урс Фишер заяви: „Байерн е най-добрият отбор в Германия. По отношение на характера и отборната работа те са наистина отлични.“ В същия час започват Борусия Дортмунд – Елверсберг, РБ Лайпциг – Аугсбург, Падерборн – Айнтрахт Франкфурт и Хамбург – Борусия Мьонхенгладбах. Щутгарт – Вердер е от 18:30 часа.

Реал Мадрид търси точки във Валенсия

Реал Мадрид гостува на Валенсия от 21:00 часа. Домакините са 19-и с девет точки след 11 мача, докато мадридчани заемат третото място с 27 точки. Реал е отбелязал 28 гола в първенството, а Валенсия има осем. Данните са публикувани в официалната статистика за двубоя от Ла Лига.

В Италия Рома приема Сасуоло от 20:45 часа, а Парма и Болоня се срещат в 18:00 часа. Във Франция Пари Сен Жермен е домакин на Троа от 21:05 часа, след мача Оксер – Пари FC, който започва в 19:00 часа.

Източници: skysports.com, theguardian.com, bundesliga.com