Лукас Петков блести с гол и асистенция при голово шоу и драматична победа на Елверсберг в Бундеслигата

Българският национал Лукас Петков и неговият клубен тим Елверсберг записаха драматична трета победа в своя дебютен сезон в германската Бундеслига. В истински трилър със седем гола, проведено на „Валдщадион Кайзерлинде“ в Шпизен-Елверсберг, домакините надделяха с 4:3 над Аугсбург в среща от 6-ия кръг на сезон 2026/27.

Срещата започна с изключителна динамика и българският национал получи възможност да открие резултата още в 4-ата минута от дузпа. Въпреки че стражът на гостите спаси удара му от бялата точка, Петков реагира светкавично и при добавката прати топката в мрежата за 1:0. Само три минути по-късно Ласе Гюнтер удвои аванса на домакините след прецизна асистенция на Морис Кратенмахер, а в 28-ата минута Максимилян Рор покачи на класическото 3:0. В самия край на първата част, в деветата минута на продължението, Фабиан Рийдер върна едно попадение за Аугсбург също от 11-метров наказателен удар.

През второто полувреме гостите натиснаха и в 76-ата минута резервата Михаел Грегорич намали изоставането си на 2:3 от дузпа. Влезлият малко след това за Елверсберг Раиф Адам отбеляза гол, който бе отменен поради засада с намесата на ВАР. Малко по-късно, в 87-ата минута, реферът отмени отсъдена дузпа за Аугсбург след повторно преглеждане на видеосистемата. В последвалата контраатака Лукас Петков подаде отлично към резервата Фредерик Шмал, който отбеляза за 4:2.

В добавеното време Мерт Кюмюр оформи крайното 4:3 за Аугсбург, а малко преди последния съдийски сигнал Футкяу пропусна още една дузпа за Елверсберг.

С този ценен успех Елверсберг вече събира 10 точки и се изравнява на 4-о и 5-о място в подреждането с тимовете на Байер (Леверкузен) и Майнц. Съставът на Аугсбург заема 10-а позиция с актив от 8 пункта.