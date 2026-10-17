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Ливърпул обърна Брентфорд в мач с два червени картона, отменена дузпа и контузия

Ливърпул обърна Брентфорд в мач с два червени картона, отменена дузпа и контузия

17 Октомври, 2026 19:12 506 1

  • ливърпул-
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  • висша лига-
  • александър исак-
  • виктор муньос-
  • доминик собослай-
  • андони ираола-
  • английски футбол

Мърсисайдци взеха трите точки през втората част

Ливърпул обърна Брентфорд в мач с два червени картона, отменена дузпа и контузия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Отборът на Ливърпул изстрада, но стигна до труден и драматичен обрат с 2:1 като гост на Брентфорд в напрегнат двубой от 7-ия кръг на английската Висша лига. Срещата предложи изключително много драматични обрати, намеси на системата ВАР и цели два червени картона за състава на домакините.

Първото полувреме донесе сериозен удар по състава на мърсисайдци, след като в 32-ата минута един от основните халфове на тима Доминик Собослай получи контузия и трябваше да бъде заменен принудително. В 41-ата минута Ливърпул получи правото да изпълни дузпа, но след преразглеждане на ситуацията с ВАР главният съдия Джон Брукс промени първоначалното си решение.

В 44-ата минута Кийн Люис-Потър изведе „пчеличките“ напред в резултата, но радостта на домакините бързо бе засенчена от глупост в даденото от съдията продължение. Украинският халф на Брентфорд Йегор Ярмолук получи директен червен картон за удар с глава срещу противников състезател, оставяйки своя тим с човек по-малко.

Полученото числено предимство се оказа решаващо за развоя на мача през втората част. Натискът на „червените“ даде резултат в 62-ата минута, когато Виктор Муньос изравни, а само осем минути по-късно Александър Исак отбеляза второ попадение за Ливърпул, оформяйки пълния обрат.

В самия край на двубоя Брентфорд доигра срещата с девет души на терена, след като Виталий Янелт получи втори жълт и съответно червен картон.

Благодарение на този триумф възпитаниците на Андони Ираола се изкачиха до 5-о място във временното класиране с актив от 12 точки. Водените от Кийт Андрюс футболисти на Брентфорд заемат 6-а позиция с 10 пункта.


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