Педро Нето с два гола за Челси при ценен успех над Евертън в Ливърпул

Отборът на Челси постигна важна победа с 2:0 като гост на Евертън в двубой от 7-ия кръг на английската Висша лига. В абсолютен герой за лондончани се превърна Португалското крило Педро Нето, който отбеляза и двете попадения за своя тим след почивката.

Първото полувреме на „Гудисън Парк“ премина в оспорвана борба и равностойно надиграване, без нито един от двата състава да успее да вземе превес. През второто полувреме обаче гостите вдигнаха темпото и нанесоха своя двоен удар благодарение на индивидуалната класа на Педро Нето, който с прецизните си завършващи удари прекърши съпротивата на мърсисайдци.

С този ценен триумф възпитаниците на Шаби Алонсо събраха актив от 13 точки и се изкачиха на 4-то място във временното класиране. Водените от Дейвид Мойс футболисти на Евертън остават на 6-а позиция с 10 пункта.