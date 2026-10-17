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Педро Нето с два гола за Челси при ценен успех над Евертън в Ливърпул

Педро Нето с два гола за Челси при ценен успех над Евертън в Ливърпул

17 Октомври, 2026 18:09 452 0

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  • висша лига-
  • английски футбол

Възпитаниците на Шаби Алонсо събраха актив от 13 точки и се изкачиха на 4-то място

Педро Нето с два гола за Челси при ценен успех над Евертън в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Челси постигна важна победа с 2:0 като гост на Евертън в двубой от 7-ия кръг на английската Висша лига. В абсолютен герой за лондончани се превърна Португалското крило Педро Нето, който отбеляза и двете попадения за своя тим след почивката.

Първото полувреме на „Гудисън Парк“ премина в оспорвана борба и равностойно надиграване, без нито един от двата състава да успее да вземе превес. През второто полувреме обаче гостите вдигнаха темпото и нанесоха своя двоен удар благодарение на индивидуалната класа на Педро Нето, който с прецизните си завършващи удари прекърши съпротивата на мърсисайдци.

С този ценен триумф възпитаниците на Шаби Алонсо събраха актив от 13 точки и се изкачиха на 4-то място във временното класиране. Водените от Дейвид Мойс футболисти на Евертън остават на 6-а позиция с 10 пункта.


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