Новини
Свят »
Украйна »
Руски удар отново остави без ток част от Тернополска област
  Тема: Украйна

Руски удар отново остави без ток част от Тернополска област

17 Октомври, 2026 20:12 520 12

  • украйна-
  • тернополска област-
  • кременець-
  • енергетика-
  • руски атаки

Енергийна инфраструктура в Кременецькия район е била атакувана повторно. Екипи работят по възстановяването на електрозахранването

Руски удар отново остави без ток част от Тернополска област - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Енергиен обект в Кременецькия район на Тернополска област е бил атакуван повторно, съобщи „Тернополобленерго“. В резултат на удара част от потребителите в района са останали без електрозахранване.

„Днес в резултат на поредната вражеска атака срещу енергийната инфраструктура на областта отново беше прекъснато електрозахранването на част от потребителите в Кременецькия район“, заяви дружеството.

Екипи на електроразпределителната компания работят по отстраняване на последиците и възстановяване на подаването на ток. Към момента не е посочен срок за приключване на аварийните дейности.

Предишният удар остави 13 населени места без ток

Новата атака е последвала удара от вечерта на 16 октомври, когато в град Кременець беше регистрирано попадение в обект от енергийната инфраструктура. За това съобщи началникът на Тернополската областна военна администрация Тарас Пастух.

По данни на украинските власти към 8:00 часа на 17 октомври без електричество са били 13 населени места в Кременецькия район, като седем от тях са били частично обезточени. След атаката аварийни бригади са започнали работа по възстановяването на електрозахранването.

Източници: pravda.com.ua, suspilne.media, ukrinform.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    3 0 Отговор
    Сороси, защо г-н Сорос не може да спре един бакшиш?

    Коментиран от #2

    20:16 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 нема ток

    4 0 Отговор
    и нема да има до бялото знаменце

    20:18 17.10.2026

  • 4 Асен

    1 6 Отговор
    Какво стана с малая токмачка

    Коментиран от #7, #9

    20:21 17.10.2026

  • 5 Урсула Лаййнен

    3 1 Отговор
    А още не е изминала половината есен, пък после идва зимата и Дядо Мраз...

    20:25 17.10.2026

  • 6 Точен

    3 0 Отговор
    Нашите печелят.

    20:26 17.10.2026

  • 7 Точен

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Асен":

    Отдана е в състава на Русия.

    20:27 17.10.2026

  • 8 Асен

    4 0 Отговор
    Защо им е на св.нетте в обора ток ?

    20:27 17.10.2026

  • 9 АсанБГ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Асен":

    Питай .май .кясси ...

    20:28 17.10.2026

  • 10 Хайде, моля

    1 1 Отговор
    Месете погачите, Дядо Иван иде...

    20:30 17.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор
    Днес само хубави новини ЕДИН ХУБАВ ДЕН ЗА СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАЦИЯ Дано утре да има още новини и демокрация

    20:31 17.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания