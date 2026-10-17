Руски удар отново остави без ток част от Тернополска област

Енергиен обект в Кременецькия район на Тернополска област е бил атакуван повторно, съобщи „Тернополобленерго“. В резултат на удара част от потребителите в района са останали без електрозахранване.
„Днес в резултат на поредната вражеска атака срещу енергийната инфраструктура на областта отново беше прекъснато електрозахранването на част от потребителите в Кременецькия район“, заяви дружеството.
Екипи на електроразпределителната компания работят по отстраняване на последиците и възстановяване на подаването на ток. Към момента не е посочен срок за приключване на аварийните дейности.
Предишният удар остави 13 населени места без ток
Новата атака е последвала удара от вечерта на 16 октомври, когато в град Кременець беше регистрирано попадение в обект от енергийната инфраструктура. За това съобщи началникът на Тернополската областна военна администрация Тарас Пастух.
По данни на украинските власти към 8:00 часа на 17 октомври без електричество са били 13 населени места в Кременецькия район, като седем от тях са били частично обезточени. След атаката аварийни бригади са започнали работа по възстановяването на електрозахранването.
Източници: pravda.com.ua, suspilne.media, ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
Коментиран от #2
20:16 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 нема ток
20:18 17.10.2026
4 Асен
Коментиран от #7, #9
20:21 17.10.2026
5 Урсула Лаййнен
20:25 17.10.2026
6 Точен
20:26 17.10.2026
7 Точен
До коментар #4 от "Асен":Отдана е в състава на Русия.
20:27 17.10.2026
8 Асен
20:27 17.10.2026
9 АсанБГ
До коментар #4 от "Асен":Питай .май .кясси ...
20:28 17.10.2026
10 Хайде, моля
20:30 17.10.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:31 17.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.