Руски удар отново остави без ток част от Тернополска област

Енергиен обект в Кременецькия район на Тернополска област е бил атакуван повторно, съобщи „Тернополобленерго“. В резултат на удара част от потребителите в района са останали без електрозахранване.

„Днес в резултат на поредната вражеска атака срещу енергийната инфраструктура на областта отново беше прекъснато електрозахранването на част от потребителите в Кременецькия район“, заяви дружеството.

Екипи на електроразпределителната компания работят по отстраняване на последиците и възстановяване на подаването на ток. Към момента не е посочен срок за приключване на аварийните дейности.

Предишният удар остави 13 населени места без ток

Новата атака е последвала удара от вечерта на 16 октомври, когато в град Кременець беше регистрирано попадение в обект от енергийната инфраструктура. За това съобщи началникът на Тернополската областна военна администрация Тарас Пастух.

По данни на украинските власти към 8:00 часа на 17 октомври без електричество са били 13 населени места в Кременецькия район, като седем от тях са били частично обезточени. След атаката аварийни бригади са започнали работа по възстановяването на електрозахранването.

Източници: pravda.com.ua, suspilne.media, ukrinform.ua