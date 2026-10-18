Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Станислав Иванов герой за Арда в "Кючук Париж"

Станислав Иванов герой за Арда в "Кючук Париж"

18 Октомври, 2026 17:45 390 0

  • станислав иванов-
  • футбол-
  • арда-
  • спартак пловдив-
  • купа на българия

Тимът от Кърджали се наложи с 2:1

Станислав Иванов герой за Арда в "Кючук Париж" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арда (Кърджали) постигна победа с 2:1 над Спартак (Пловдив) в двубой от турнира Sesame Купа на България и продължи на осминафиналите. Резултатът бе открит в 35-ата минута, когато Адама Траоре се разписа за Арда и даде аванс на своя тим – 0:1.Спартак (Пловдив) реагира след подновяването на играта и в 53-ата минута Владимир Айтов отбеляза изравнителното попадение за домакините.

Така резултатът стана 1:1 и интригата в срещата се завърна.Равенството обаче се задържа само 12 минути. В 65-ата минута националът Станислав Иванов реализира втория гол за Арда и отново изведе гостите напред – 1:2. До края на двубоя резултатът остана непроменен и тимът от Кърджали се поздрави с победата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове