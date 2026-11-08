ПСЖ победи Троа, Ланс и Марсилия е дербито днес

Пари Сен Жермен победи Троа с 1:0 в събота вечер и записа 11-а поредна победа във всички турнири. Единственото попадение на „Парк де Пренс“ отбеляза Илия Забарни в 39-ата минута след асистенция на Сени Маюлу. Успехът изведе парижани до 23 точки след 10 мача в Лига 1.

ПСЖ контролираше двубоя, но не успя да превърне превъзходството си във втори гол. Троа имаше отделни възможности за изравняване, но защитата на домакините запази преднината до края.

„Както обикновено срещу отбори, които са в трудна позиция в класирането, мачът беше труден. Създадохме повече положения от обичайното, но те се защитаваха много добре“, каза треньорът на ПСЖ Луис Енрике.

За парижани двубоят беше последен преди новата пауза за националните отбори. Следващият им мач в първенството е гостуване на Ница на 21 ноември.

Ланс – Марсилия е голямата среща в неделя

Неделната програма започва с мача между Рен и Лил от 16:00 часа българско време. Двубоят противопоставя два отбора, които търсят точки в горната половина на таблицата. Лил не е печелил при последните си седем гостувания на Рен в първенството, а домакините ще опитат да прекъснат серията си без победа.

От 18:15 часа са насрочени четири срещи: Анже – Ница, Брест – Олимпик Лион, Льо Авър – Лориен и Льо Ман – Монако. Монако ще търси точки като гост на новака Льо Ман, докато Лион ще се опита да се върне към победите при визитата си на Брест.

Централният мач за деня е Ланс – Олимпик Марсилия. Срещата на стадион „Болар-Делелис“ започва в 21:45 часа българско време. Преди началото Марсилия е на две точки пред Ланс, а двубоят може да промени разликата между двата тима в битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите.

Пълната неделна програма на 10-ия кръг включва шест мача, като всички резултати ще оформят временното класиране преди прекъсването на шампионата.

Източници: ouest-france.fr, leparisien.fr, sportsmole.co.uk