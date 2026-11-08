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Спартак Варна посреща Арда в дебюта на Дани Моралес

Спартак Варна посреща Арда в дебюта на Дани Моралес

8 Ноември, 2026 09:59 461 0

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Домакините търсят край на серията от загуби. Арда пристига във Варна след победа над Септември и с 21 точки в актива си

Спартак Варна посреща Арда в дебюта на Дани Моралес - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спартак Варна приема Арда в 13-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Спартак“ започва в 14:00 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

Домакините влизат в срещата с нов треньор и необходимост да прекъснат серията си от загуби. След пораженията с 0:2 от Дунав и с 1:6 от ЦСКА 1948 ръководството се раздели с Васил Петров. На негово място застана Даниел Моралес, който ще направи дебют начело на варненци.

Спартак е осми в класирането с 13 точки от 13 мача. Отборът има три победи, четири равенства и шест загуби, а головата му разлика е 12:23. При последното си гостуване на ЦСКА 1948 варненци поведоха в резултата, но допуснаха шест гола.

Кадровите проблеми при домакините

Моралес няма да може да разчита на Ахмед Ахмедов, който се възстановява след операция. Извън състава заради контузии са още Едсон Силва и Ангел Гомес. Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков са временно отстранени от отбора, а Матео Петрашило тренира, но все още не е готов за официален мач, съобщи Novsport.

Новият наставник постави акцент върху непосредствената задача пред отбора. „Не можем да прескочим следващия съперник заради по-далечни мачове“, заяви Моралес в интервю за DIEMA SPORT, цитирано от Gazzetta.

Арда пристига след победа

Арда е шести с 21 точки от 13 срещи. Тимът на Александър Тунчев има шест победи, три равенства и четири загуби при голова разлика 18:19. В последния си шампионатен двубой кърджалийци победиха Септември с 2:1.

Според Sportal Арда се намира в серия от мачове без загуба в първенството. Победата над Септември е дошла след равенство 1:1 с Левски, а съставът ще търси нов успех, който да го задържи в горната част на таблицата.

Последният мач между двата отбора се игра на 27 февруари 2026 г. и завърши с победа на Арда с 1:0. Общият баланс в последните пет официални срещи е равен: по две победи за всеки тим и едно равенство. Спартак обаче спечели последните си две домакинства срещу Арда с 1:0 и 3:0.

Източници: sportal.bg, gazzetta.bg, novsport.com


Варна / България
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