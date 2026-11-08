Фламенго и Палмейрас влизат в битка до края за Бразилия

Фламенго и Палмейрас влизат в решаващата фаза на бразилското първенство с разлика от три точки помежду си. Фламенго оглавява класирането със 76 точки след 34 мача, докато Палмейрас е втори със 73 точки. До края остават четири кръга, а само двата отбора запазват реални шансове за титлата.

Фламенго увеличи преднината си след победа с 3:1 над Гремио на 4 ноември. Палмейрас отговори ден по-късно с разгромното 6:1 срещу Ремо. Така отборът от Рио де Жанейро запази аванса си, но съперникът от Сао Пауло остана достатъчно близо, за да превърне всяка грешка в потенциален обрат в класирането.

Директният мач може да реши титлата

Най-важният двубой от оставащата програма е Палмейрас – Фламенго на 21 ноември. Срещата е в 36-ия кръг и ще се играе на стадион „Нубанк Парк“ в Сао Пауло. Преди нея Фламенго ще приеме Атлетико Паранense, а Палмейрас ще гостува на Крузейро в 35-ия кръг на 18 ноември.

След директното дерби Фламенго ще гостува на Коритиба в 37-ия кръг, докато Палмейрас ще играе срещу Шапекоензе. В последния кръг, насрочен за 2 декември, Фламенго ще приеме Шапекоензе, а Палмейрас ще бъде домакин на Коритиба. Мачовете от последния кръг ще започнат едновременно в 21:30 часа българско време.

Предимството е на страната на лидера

Фламенго има не само три точки повече, но и две победи над Палмейрас в класирането, което е важно при евентуално равенство по точки. Тимът се намира и в силна серия – 11 мача без поражение, а според Бразилската футболна конфедерация е най-добрият отбор във втория дял на сезона с 36 спечелени точки.

Въпреки голямата победа над Ремо Абел Ферейра постави Фламенго в ролята на фаворит. „Има всичко, за да спечели“, каза треньорът на Палмейрас за съперника. В същото време той подчерта, че неговият отбор няма да се отказва от борбата за титлата.

До решаващия мач двата състава ще трябва да разпределят силите си и между първенството, Купата на Бразилия и Копа Либертадорес. Това оставя минимално пространство за грешки, а резултатите в следващите два кръга могат да определят дали срещата в Сао Пауло ще бъде пряк спор за първото място или последен шанс за преследвача да обърне сезона.

Източници: cnnbrasil.com.br, ge.globo.com, uol.com.br