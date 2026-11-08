Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фламенго и Палмейрас влизат в битка до края за Бразилия

Фламенго и Палмейрас влизат в битка до края за Бразилия

8 Ноември, 2026 12:30 391 0

  • фламенго-
  • палмейрас-
  • бразилско първенство-
  • абел ферейра-
  • борба за титлата

Лидерът има три точки аванс, но двата отбора ще се срещнат директно в 36-ия кръг на първенството

Фламенго и Палмейрас влизат в битка до края за Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фламенго и Палмейрас влизат в решаващата фаза на бразилското първенство с разлика от три точки помежду си. Фламенго оглавява класирането със 76 точки след 34 мача, докато Палмейрас е втори със 73 точки. До края остават четири кръга, а само двата отбора запазват реални шансове за титлата.

Фламенго увеличи преднината си след победа с 3:1 над Гремио на 4 ноември. Палмейрас отговори ден по-късно с разгромното 6:1 срещу Ремо. Така отборът от Рио де Жанейро запази аванса си, но съперникът от Сао Пауло остана достатъчно близо, за да превърне всяка грешка в потенциален обрат в класирането.

Директният мач може да реши титлата

Най-важният двубой от оставащата програма е Палмейрас – Фламенго на 21 ноември. Срещата е в 36-ия кръг и ще се играе на стадион „Нубанк Парк“ в Сао Пауло. Преди нея Фламенго ще приеме Атлетико Паранense, а Палмейрас ще гостува на Крузейро в 35-ия кръг на 18 ноември.

След директното дерби Фламенго ще гостува на Коритиба в 37-ия кръг, докато Палмейрас ще играе срещу Шапекоензе. В последния кръг, насрочен за 2 декември, Фламенго ще приеме Шапекоензе, а Палмейрас ще бъде домакин на Коритиба. Мачовете от последния кръг ще започнат едновременно в 21:30 часа българско време.

Предимството е на страната на лидера

Фламенго има не само три точки повече, но и две победи над Палмейрас в класирането, което е важно при евентуално равенство по точки. Тимът се намира и в силна серия – 11 мача без поражение, а според Бразилската футболна конфедерация е най-добрият отбор във втория дял на сезона с 36 спечелени точки.

Въпреки голямата победа над Ремо Абел Ферейра постави Фламенго в ролята на фаворит. „Има всичко, за да спечели“, каза треньорът на Палмейрас за съперника. В същото време той подчерта, че неговият отбор няма да се отказва от борбата за титлата.

До решаващия мач двата състава ще трябва да разпределят силите си и между първенството, Купата на Бразилия и Копа Либертадорес. Това оставя минимално пространство за грешки, а резултатите в следващите два кръга могат да определят дали срещата в Сао Пауло ще бъде пряк спор за първото място или последен шанс за преследвача да обърне сезона.

Източници: cnnbrasil.com.br, ge.globo.com, uol.com.br


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове