Треньорът на Левски: Показахме характер, колективът е най-важното за нас

Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели своето мнение след победата с 2:0 над Спартак Плевен в среща от 1/16-финалите на Sesame Купа на България.

"Типичен двубой за този етап на турнира като гост, заслужихме победата, трябваше да се постараем малко повече, за да достигнем до успеха. През първото полувреме нямахме достатъчно добър ритъм в атака. След това намерихме пространства. Спартак Плевен опитваше да ни затрудни, а след почивката разбрахме какво трябва да направим. Най-важното в такива мачове е да вкараш първия гол и ние това направихме. Победата беше най-важното и я постигнахме. В този двубой Спартак Плевен нямаше какво да губим, а ние можехме и затова напрежението може би беше при нас. Важното е, че показахме характер", заяви той.

"Много съм горд от всички мои футболисти, защото е важно да имаме голям състав, графикът е много натоварен. Различни футболисти получиха шанс да играят и съм доволен от всички. Реших да сменя Никола малко по-рано, защото се завърна от контузия и му е нужно повече време, за да влезе в ритъм. Петко днес също дебютира и изигра първия си двубой с нас, много съм доволен от абсолютно всички футболисти, които участваха в срещата днес. Най-важното нещо при нас е колективът", добави наставникът на Левски.

"Различен двубой ни предстои с Виктория Пилзен, различен турнир. И той е много важен, както всички турнири, в които участваме. Важното е да се възстановим и да се подготвим за следващия страхотен мач, който ни очаква. Различни са ситуациите при Асен Митков и Бурас. Първият ще бъде скоро готов за игра, докато при Акрам е различно. Той от доста време не е играл и се опитваме чрез тренировки да го вкараме в нормална динамика. Имаше вариант да бъде днес с отбора, но не искахме да рискуваме. Нужно е да натрупа повече тренировки и динамика", завърши Хулио Веласкес.