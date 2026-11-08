ДСБ критикува бюджета за 2027 г. заради дефицита и новия дълг до 8,6 млрд. евро

Предложеният бюджет за 2027 г. показва липса на политическа воля за реформи, ограничаване на трайните дефицити и овладяване на растящия публичен дълг, заявиха от „Демократи за силна България“ (ДСБ), част от парламентарната група на „Демократична България“.

Министерството на финансите публикува законопроекта на 6 ноември, след като премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха основните параметри на финансовата рамка. Проектът предвижда нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро през 2027 г., а държавният дълг се очаква да достигне 31,4% от брутния вътрешен продукт.

Плановете предвиждат новият дълг да бъде 8,5 млрд. евро през 2028 г. и 7,9 млрд. евро през 2029 г. Правителството залага дефицит от 3,5% от БВП по консолидираната фискална програма на касова основа. В позицията си ДСБ изчислява, че дефицитът на начислена база е 4,2% от БВП.

Критика за дефицита и лихвите

Според ДСБ кабинетът пропуска възможността да използва прогнозирания икономически растеж за намаляване на дефицита и натрупване на фискални резерви. От партията предупреждават, че по разчетите на правителството разходите за лихви ще нараснат приблизително три пъти до 2029 г.

„Все по-голяма част от парите на данъкоплатците ще отива за обслужване на дълга, а все по-малка ще остава за инвестиции, публични услуги и подкрепа при криза“, заявяват от ДСБ.

Формацията критикува и мерките за покриване на дефицита чрез облагане на свръхпечалбите и увеличаване на осигурителните прагове. Според партията те ще намалят нетните доходи на засегнатите работещи и ще ограничат средствата на предприятията за инвестиции и създаване на нови работни места.

Спор за административната реформа

ДСБ определя като недостатъчно предложението за съкращаване на по-малко от 5000 щатни бройки в администрацията, тъй като голяма част от тях са незаети. Партията настоява за преглед на функциите на държавните структури, премахване на дублиращите се звена и по-строг контрол върху разходите за издръжка.

В позицията се посочва още, че кабинетът е включил в програмата си листване на енергийни компании на Българската фондова борса, но в проектобюджета липсват приходи от приватизация. От ДСБ заявяват подкрепа за предлагането на миноритарни пакети от държавни дружества.

Партията подкрепя и прегледа на публичните разходи в системите на ТЕЛК и асистентската подкрепа, но настоява той да се извърши по ясни критерии и да не ограничава помощта за хората, които имат нужда от нея.

От ДСБ обвиняват правителството, че се оправдава с наследството на предишни управления, но продължава политиката на високи дефицити. Формацията настоява кабинетът да представи изпълним план за намаляване на дефицита и натрупване на фискални резерви.

Източници: bta.bg