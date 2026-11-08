ДСБ критикува бюджета за 2027 г. заради дефицита и новия дълг до 8,6 млрд. евро

Предложеният бюджет за 2027 г. показва липса на политическа воля за реформи, ограничаване на трайните дефицити и овладяване на растящия публичен дълг, заявиха от „Демократи за силна България“ (ДСБ), част от парламентарната група на „Демократична България“.
Министерството на финансите публикува законопроекта на 6 ноември, след като премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха основните параметри на финансовата рамка. Проектът предвижда нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро през 2027 г., а държавният дълг се очаква да достигне 31,4% от брутния вътрешен продукт.
Плановете предвиждат новият дълг да бъде 8,5 млрд. евро през 2028 г. и 7,9 млрд. евро през 2029 г. Правителството залага дефицит от 3,5% от БВП по консолидираната фискална програма на касова основа. В позицията си ДСБ изчислява, че дефицитът на начислена база е 4,2% от БВП.
Критика за дефицита и лихвите
Според ДСБ кабинетът пропуска възможността да използва прогнозирания икономически растеж за намаляване на дефицита и натрупване на фискални резерви. От партията предупреждават, че по разчетите на правителството разходите за лихви ще нараснат приблизително три пъти до 2029 г.„Все по-голяма част от парите на данъкоплатците ще отива за обслужване на дълга, а все по-малка ще остава за инвестиции, публични услуги и подкрепа при криза“, заявяват от ДСБ.
Формацията критикува и мерките за покриване на дефицита чрез облагане на свръхпечалбите и увеличаване на осигурителните прагове. Според партията те ще намалят нетните доходи на засегнатите работещи и ще ограничат средствата на предприятията за инвестиции и създаване на нови работни места.
Спор за административната реформа
ДСБ определя като недостатъчно предложението за съкращаване на по-малко от 5000 щатни бройки в администрацията, тъй като голяма част от тях са незаети. Партията настоява за преглед на функциите на държавните структури, премахване на дублиращите се звена и по-строг контрол върху разходите за издръжка.
В позицията се посочва още, че кабинетът е включил в програмата си листване на енергийни компании на Българската фондова борса, но в проектобюджета липсват приходи от приватизация. От ДСБ заявяват подкрепа за предлагането на миноритарни пакети от държавни дружества.
Партията подкрепя и прегледа на публичните разходи в системите на ТЕЛК и асистентската подкрепа, но настоява той да се извърши по ясни критерии и да не ограничава помощта за хората, които имат нужда от нея.
От ДСБ обвиняват правителството, че се оправдава с наследството на предишни управления, но продължава политиката на високи дефицити. Формацията настоява кабинетът да представи изпълним план за намаляване на дефицита и натрупване на фискални резерви.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма значение
Важното е да се квичи в ефир.
17:42 08.11.2026
2 Какво предлагат е по важното
Коментиран от #12
17:42 08.11.2026
3 дефицита от 4,2%
17:45 08.11.2026
4 Горски
Коментиран от #7, #10
17:45 08.11.2026
5 Гост
Отговорите са два: чрез избори или революция. А на Марк Твен се приписва:" Ако от изборите зависеше нещо щяха да ги забранят.".
17:47 08.11.2026
6 Зеления
Коментиран от #14
17:50 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 прокурор
17:51 08.11.2026
9 новият дълг от 8,5 млрд. евро ли
17:52 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бай Дън
2023 5,6 млрд. лв. дефицит
2024 5,2 млрд. евро (около 10,2 млрд. лв.)
2025 Лимит за нов дълг – 16,9 млрд. лв.
2026 Лимит – 10,1 млрд. евро (около 19,8 млрд. лв. Та сефте тази година теглим дълг!
17:54 08.11.2026
12 Предлагат да плащат Ботсш
До коментар #2 от "Какво предлагат е по важното":с еврозаемите.
Гризи си гризините.
17:54 08.11.2026
13 Хи хи хи
17:55 08.11.2026
14 Така де
До коментар #6 от "Зеления":Дълбоката може да прати Свирчев в 404, а по-добре двамата да се запътят заедно, че омръзнаха на всички ни.
17:56 08.11.2026