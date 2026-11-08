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ДСБ критикува бюджета за 2027 г. заради дефицита и новия дълг до 8,6 млрд. евро
  Тема: Икономика

ДСБ критикува бюджета за 2027 г. заради дефицита и новия дълг до 8,6 млрд. евро

8 Ноември, 2026 17:38 367 14

  • бюджет 2027-
  • дсб-
  • държавен дълг-
  • дефицит-
  • реформи

Партията критикува дефицита от 4,2% на начислена база и новия дълг до 8,6 млрд. евро

ДСБ критикува бюджета за 2027 г. заради дефицита и новия дълг до 8,6 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Предложеният бюджет за 2027 г. показва липса на политическа воля за реформи, ограничаване на трайните дефицити и овладяване на растящия публичен дълг, заявиха от „Демократи за силна България“ (ДСБ), част от парламентарната група на „Демократична България“.

Министерството на финансите публикува законопроекта на 6 ноември, след като премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха основните параметри на финансовата рамка. Проектът предвижда нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро през 2027 г., а държавният дълг се очаква да достигне 31,4% от брутния вътрешен продукт.

Плановете предвиждат новият дълг да бъде 8,5 млрд. евро през 2028 г. и 7,9 млрд. евро през 2029 г. Правителството залага дефицит от 3,5% от БВП по консолидираната фискална програма на касова основа. В позицията си ДСБ изчислява, че дефицитът на начислена база е 4,2% от БВП.

Критика за дефицита и лихвите

Според ДСБ кабинетът пропуска възможността да използва прогнозирания икономически растеж за намаляване на дефицита и натрупване на фискални резерви. От партията предупреждават, че по разчетите на правителството разходите за лихви ще нараснат приблизително три пъти до 2029 г.

„Все по-голяма част от парите на данъкоплатците ще отива за обслужване на дълга, а все по-малка ще остава за инвестиции, публични услуги и подкрепа при криза“, заявяват от ДСБ.

Формацията критикува и мерките за покриване на дефицита чрез облагане на свръхпечалбите и увеличаване на осигурителните прагове. Според партията те ще намалят нетните доходи на засегнатите работещи и ще ограничат средствата на предприятията за инвестиции и създаване на нови работни места.

Спор за административната реформа

ДСБ определя като недостатъчно предложението за съкращаване на по-малко от 5000 щатни бройки в администрацията, тъй като голяма част от тях са незаети. Партията настоява за преглед на функциите на държавните структури, премахване на дублиращите се звена и по-строг контрол върху разходите за издръжка.

В позицията се посочва още, че кабинетът е включил в програмата си листване на енергийни компании на Българската фондова борса, но в проектобюджета липсват приходи от приватизация. От ДСБ заявяват подкрепа за предлагането на миноритарни пакети от държавни дружества.

Партията подкрепя и прегледа на публичните разходи в системите на ТЕЛК и асистентската подкрепа, но настоява той да се извърши по ясни критерии и да не ограничава помощта за хората, които имат нужда от нея.

От ДСБ обвиняват правителството, че се оправдава с наследството на предишни управления, но продължава политиката на високи дефицити. Формацията настоява кабинетът да представи изпълним план за намаляване на дефицита и натрупване на фискални резерви.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма значение

    6 1 Отговор
    Коцитата ще плюят и бюджета, и ДСБто едновременно.
    Важното е да се квичи в ефир.

    17:42 08.11.2026

  • 2 Какво предлагат е по важното

    4 1 Отговор
    За да няма дефицит от 4,2% на начислена база и нов дълг до 8,6 млрд. евро ? 1, 2, 3....N. Иначе да "критикува" всеки може

    Коментиран от #12

    17:42 08.11.2026

  • 3 дефицита от 4,2%

    2 2 Отговор
    само от парите за НАТО и милитаризация може да го стопим. Предложете 0 евро разход за 3 години и готово. Ама НЕ нали, искате хората да прецакате нали атлантически нищожества? ...

    17:45 08.11.2026

  • 4 Горски

    2 5 Отговор
    Явно България вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване. Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят. Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове

    Коментиран от #7, #10

    17:45 08.11.2026

  • 5 Гост

    1 1 Отговор
    Карл Попър/за тези,които знаят кой е/ още през1945 г. в Лондон пита: "Как да устроим политическите институции, че да попречим ва лошите или некомпетентни управляващи прекалено много вреди?"
    Отговорите са два: чрез избори или революция. А на Марк Твен се приписва:" Ако от изборите зависеше нещо щяха да ги забранят.".

    17:47 08.11.2026

  • 6 Зеления

    3 0 Отговор
    Рада да прати Мата Хари от Крушари в медиите да обясни за бюджета, защото тя е компетентна по всеки въпрос

    Коментиран от #14

    17:50 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 прокурор

    2 0 Отговор
    Дефицитът може да се стопи ако министрите, депутатите, прокурори и съдии, а също и висшата и средна администрация намалят огромните си заплати само за една година и си плащат личните осигуровки.

    17:51 08.11.2026

  • 9 новият дълг от 8,5 млрд. евро ли

    1 1 Отговор
    Към средата на 2026 година общата пазарна капитализация на всички пазарни сегменти на Българската фондова борса (БФБ) възлиза на около 20.65 милиарда евро. Като се национализират 40% от акциите и готово. Дълга ще се покрие

    17:52 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Дън

    1 0 Отговор
    Дълга теглен до сега: 2022 7,9 млрд. лв.
    2023 5,6 млрд. лв. дефицит
    2024 5,2 млрд. евро (около 10,2 млрд. лв.)
    2025 Лимит за нов дълг – 16,9 млрд. лв.
    2026 Лимит – 10,1 млрд. евро (около 19,8 млрд. лв. Та сефте тази година теглим дълг!

    17:54 08.11.2026

  • 12 Предлагат да плащат Ботсш

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво предлагат е по важното":

    с еврозаемите.
    Гризи си гризините.

    17:54 08.11.2026

  • 13 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    А дсб защо не критикува пп - петроханци за убийствата на Петрохан ??????

    17:55 08.11.2026

  • 14 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зеления":

    Дълбоката може да прати Свирчев в 404, а по-добре двамата да се запътят заедно, че омръзнаха на всички ни.

    17:56 08.11.2026

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