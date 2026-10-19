Капитанът на Порто Диого Коща предложи брак на любимата си Катарина – вече имат две деца

Вратарят и капитан на Порто Диого Коща е на път да влезе в един по-специален "клуб" – този на женените мъже. Стражът на "драконите" и на националния отбор на Португалия направи важна крачка в личния си живот и предложи брак на дългогодишната си приятелка Катарина Мачадо.

Двамата са заедно от години и вече са изградили здраво семейство. Новината идва като естествено продължение на връзката им.

Щастливата годеница не скри радостта си и сподели момента в социалните мрежи. "Да, завинаги", написа Катарина към кадър, на който се виждат ръцете им и красивият годежен пръстен.

С това двойката бележи нов връх в отношенията си. Припомняме, че 27-годишният Коща и Катарина вече са родители на две деца - 3-годишния Томаш и 1-годишната Матилде.

Сега семейството им се готви за следващата голяма стъпка – сватбения ден, с който официално ще узаконят любовта си.