Порто и Бенфика с неделни мачове, Спортинг би с 1:0

Спортинг победи Морейрензе с 1:0 в събота в мач от 11-ия кръг на португалското първенство. Луис Суарес отбеляза единствения гол в 61-ата минута на стадион „Жозе Алваладе“, с което донесе първа победа на тима след назначаването на Пауло Фонсека.

Успехът изкачи Спортинг до третото място с 24 точки. Лидер е Порто с 30 точки, а Бенфика заема втората позиция с 25. Двата тима обаче са изиграли по 10 мача и имат среща по-малко от Спортинг.

Порто гостува на Витория

Порто ще се изправи срещу Витория Гимараеш в неделя. Двубоят на стадион „Дом Афонсу Енрикеш“ започва в 20:00 часа българско време. Порто влиза в мача като единствения отбор без загуба в първенството през сезона, след като е спечелил всичките си 10 срещи.

Бенфика завършва програмата

Бенфика ще гостува на Естрела Амадора в последния мач от кръга. Началото на срещата на стадион „Жозе Гомеш“ е в 22:30 часа българско време. Тимът от Лисабон има осем победи, едно равенство и една загуба до този момент.

„Беше специално“, каза Фонсека след победата над Морейрензе, описвайки първия си мач начело на Спортинг пред домакинската публика. Следващият шампионатен двубой на отбора е срещу лидера Порто.

Източници: rtp.pt, abola.pt, skysports.com