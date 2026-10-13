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Сватбени камбани за Гергана Топалова: Българската тенисистка се сгоди в най-големия замък в Нидерландия

Сватбени камбани за Гергана Топалова: Българската тенисистка се сгоди в най-големия замък в Нидерландия

13 Октомври, 2026 23:26 711 1

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  • димитър кузманов-
  • шоубизнес

Новината бързо предизвика вълна от позитивни реакции и честитки

Сватбени камбани за Гергана Топалова: Българската тенисистка се сгоди в най-големия замък в Нидерландия - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Прекрасна новина в личен план сподели българската тенисистка Гергана Топалова. Родната състезателка официално се сгоди и съвсем скоро ще премине в отбора на омъжените жени.

Гери публикува емоционален кадър в социалната мрежа Instagram, на който с гордост показа годежния пръстен, получен от нейния любим мъж – бившия аржентински тенисист Томас Дескарега. Към снимката тя добави краткото, но красноречиво послание: „Завинаги“.


За място на романтичното предложение аржентинецът бе избрал наистина впечатляваща локация – внушителния замък Де Хаар (Kasteel de Haar), който е най-големият и архитектурно пищен замък в Нидерландия.

Новината бързо предизвика вълна от позитивни реакции и честитки, а сред първите нейни колеги от тенис корта, които я поздравиха публично, бяха Димитър Кузманов, Лиа Каратанчева и Дария Радулова.

Любовната история между Топалова и Дескарега вече прераства и в успешно бизнес партньорство. В началото на октомври двамата официално регистрираха съвместното си дружество „Джи Ти Селект“ ООД.

Фирмата е с широк предмет на дейност, включващ търговия на едро и дребно със стоки и продукти от всякакъв вид, вносно-износни операции, търговско представителство, посредничество и консултантски услуги. С това двойката поставя основите не само на новото си семейство, но и на общите си амбиции извън корта.



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    Честито!

    23:37 13.10.2026

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