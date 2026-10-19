Добруджа надделя над Монтана и продължава за Купата на България

Отборът на Добруджа се класира за 1/8-финалите в турнира за Sesame Купа на България, след като изтръгна ценна домакинска победа с 2:1 над тима на Монтана. Двубоят на стадион „Дружба“ предложи изключително драматични финални минути, в които домакините показаха характер и бързо отговориха на изравнителното попадение на съперника.

Първата част на срещата премина при надделяване на тактическото надиграване и почивката дойде при началното равенство 0:0.

Резултатът бе открит в 59-ата минута, когато Аймен Суда изведе добричлии напред, предизвиквайки радост по трибуните. Гостите от Монтана обаче не се предадоха и успеха да възстановят равенството в 83-ата минута с гол на Петър Атанасов.

Радостта на монтанчани бе изключително кратка, тъй като само минута след изравнителния гол Добруджа нанесе своя решителен удар. Петър Принджев засече топката с глава след отлично отиграване и изпрати „жълто-зелените“ в следващата фаза на надпреварата.

С този си успех Добруджа стана третият представител от Втора лига, който си осигури място на 1/8-финалите за националната купа, присъединявайки се към отборите на Локомотив Горна Оряховица и Хебър Пазарджик.