Новини
Спорт »
Бг футбол »
Добруджа надделя над Монтана и продължава за Купата на България

Добруджа надделя над Монтана и продължава за Купата на България

19 Октомври, 2026 20:17 504 0

  • добруджа-
  • монтана-
  • купа на българия-
  • аймен суда-
  • петър принджев-
  • петър атанасов-
  • български футбол

Късна развръзка след равно първо полувреме

Добруджа надделя над Монтана и продължава за Купата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Добруджа се класира за 1/8-финалите в турнира за Sesame Купа на България, след като изтръгна ценна домакинска победа с 2:1 над тима на Монтана. Двубоят на стадион „Дружба“ предложи изключително драматични финални минути, в които домакините показаха характер и бързо отговориха на изравнителното попадение на съперника.

Първата част на срещата премина при надделяване на тактическото надиграване и почивката дойде при началното равенство 0:0.

Резултатът бе открит в 59-ата минута, когато Аймен Суда изведе добричлии напред, предизвиквайки радост по трибуните. Гостите от Монтана обаче не се предадоха и успеха да възстановят равенството в 83-ата минута с гол на Петър Атанасов.

Радостта на монтанчани бе изключително кратка, тъй като само минута след изравнителния гол Добруджа нанесе своя решителен удар. Петър Принджев засече топката с глава след отлично отиграване и изпрати „жълто-зелените“ в следващата фаза на надпреварата.

С този си успех Добруджа стана третият представител от Втора лига, който си осигури място на 1/8-финалите за националната купа, присъединявайки се към отборите на Локомотив Горна Оряховица и Хебър Пазарджик.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове