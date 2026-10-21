Тенисистите ще посочват час за допинг тест и по време на турнири

По-строги правила за местонахождението на тенисистите и допинг тестовете ще бъдат въведени от 2027 г., съобщи Международната агенция за почтенност в тениса (ИТИА). Играчите ще трябва всеки ден по време на турнир да посочват 60-минутен прозорец, в който могат да бъдат проверени.

Промяната засяга действащото изключение за състезателния период. В момента играчите от международния регистриран пул не са длъжни да посочват такъв часови интервал за датите, които попадат в периода на турнир, в който участват. Изключението не важи за събития, организирани от големи спортни организации.

Това не означава, че тенисистите не могат да бъдат тествани по време на турнир. ИТИА уточнява, че играчите могат да бъдат проверявани по всяко време, включително извън определения 60-минутен прозорец. „Играчите редовно се напомнят, че могат да бъдат тествани по всяко време“, посочва агенцията.

Пакетът с промени предвижда и по-гъвкав подход към санкциите за определени вещества. Ще се правят изключения, когато те са използвани за рехабилитация и не са имали пряко отражение върху подобряването на спортните резултати.

Подробните правила за тези случаи все още не са обявени. ИТИА очаква да представи повече информация през ноември, включително за начина, по който ще се преценява медицинската необходимост и липсата на намерение за използване на веществото с цел допинг.

Сред потвърдените параметри е възможността отказът от даване на допинг проба да доведе до четиригодишно отстраняване от тениса. Такава санкция вече е предвидена в антидопинговите правила при умишлено отказване или уклонение от предоставяне на проба.

Изискванията за местонахождение са част от системата за внезапни проверки. Играчите, включени в регистрирания пул, подават информация за местата, на които могат да бъдат открити, а три нарушения в рамките на 12 месеца могат да доведат до санкция.

Новите правила ще започнат да се прилагат през 2027 г. Те ще съчетаят по-лесен достъп до състезателите по време на турнирите с възможност за по-пропорционален подход при случаи, свързани с медицинска рехабилитация.