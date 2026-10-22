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Филип Лам атакува ФИФА и Манчестър Сити: „Футболът трябва да се върне при хората“

Филип Лам атакува ФИФА и Манчестър Сити: „Футболът трябва да се върне при хората“

22 Октомври, 2026 06:11 598 0

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  • фоларин балогун-
  • футболна политика

„Добре е, че Висшата лига предприема решителни действия срещу нелоялната конкуренция“, заявява категорично бившият футболист

Филип Лам атакува ФИФА и Манчестър Сити: „Футболът трябва да се върне при хората“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният бивш капитан на германския национален отбор и световен шампион от 2014 година Филип Лам направи остър коментар относно текущото състояние на световния футбол. В авторската си колонка за авторитетния германски седмичник Die Zeit, Лам твърдо приветства разследванията срещу Манчестър Сити за финансови нарушения, както и засилващия се натиск върху президента на ФИФА Джани Инфантино.

„Ако поведение като това, което видяхме в Манчестър и във ФИФА, бъде наказано, това е нещо добро. Футболът трябва да попречи на съмнителни идеи да го отдалечат още повече от неговата основа — обикновените хора и любителския спорт. Само така той може да насърчи взаимодействието с гражданското общество и да допринесе за укрепването на Европа“, заявява категорично Лам.

Изказването на Лам идва в момент, в който независима комисия призна Манчестър Сити за виновен по 114 точки за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига за периода 2009–2018 година. Макар клубът в момента да обжалва, евентуално санкциониране с огромен брой точки би могло да изпрати "гражданите" директно в по-долна дивизия.

„Добре е, че Висшата лига предприема решителни действия срещу нелоялната конкуренция“, подкрепи строгите мерки бившият защитник.

Позицията на Лам засяга и тежката криза на доверие към президента на ФИФА Джани Инфантино. Напрежението около швейцареца ескалира поради поредица от спорни решения:

  • Опитът за привличане на частни инвеститори за събитията на ФИФА.

  • Връчването на специална "Награда за мир" на американския президент Доналд Тръмп.

  • Случаят с американския футболист Фоларин Балогун, който бе допуснат до игра в мач от Световното първенство въпреки червен картон в предишния двубой — решение, взето след директен телефонен разговор между Тръмп и Инфантино.

Европейската централа УЕФА вече е изпратила списък с 42 официални въпроса към ФИФА, настоявайки за незабавната оставка на Инфантино. Въпреки това, швейцарецът твърди, че възнамерява да се кандидатира за нов мандат през предстоящия март.

„Приветствам и факта, че правилата се прилагат и в други случаи. УЕФА заема твърда позиция спрямо Джани Инфантино. Възможно е президентът на ФИФА да бъде свален от поста си“, обобщава Филип Лам.


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