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Байерн и Арсенал си размениха по два гола в Мюнхен, Кейн и Райс блеснаха

Байерн и Арсенал си размениха по два гола в Мюнхен, Кейн и Райс блеснаха

21 Октомври, 2026 23:58 445 1

  • байерн мюнхен-
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  • шампионска лига-
  • хари кейн-
  • деклан райс-
  • микел артета

Равенството донесе по една точка на двата тима в основната фаза

Байерн и Арсенал си размениха по два гола в Мюнхен, Кейн и Райс блеснаха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен и Арсенал не успяха да излъчат победител в зрелищен сблъсък от основната фаза на Шампионската лига. Двата европейски гранда завършиха 2:2 на „Алианц Арена“, след като си размениха по едно попадение през всяко полувреме и предложиха оспорван двубой с обрати в резултата.

Срещата започна с неприятна новина за мениджъра на лондончани Микел Артета. Букайо Сака получи контузия и не успя да продължи участието си, което принуди наставника да извърши ранна промяна в състава.

В 21-вата минута домакините бяха близо до откриване на резултата. Серж Гнабри получи отлично подаване в наказателното поле и стреля веднага към долния десен ъгъл, но Давид Рая демонстрира чудесен рефлекс и предотврати попадението.

Арсенал също стигна до голова радост през първата част. В 26-ата минута Еберичи Езе прати топката във вратата на Байерн, но първоначално попадението му беше отменено заради засада. След намесата на системата ВАР обаче решението беше променено и „артилеристите“ поведоха в резултата.

Преднината на гостите се задържа само девет минути. В 35-ата минута Алфонсо Дейвис възстанови равенството след добре организирана атака на баварците, в чието изграждане ключова роля имаше Хари Кейн. До почивката нови голове не паднаха.

След подновяването на играта двата отбора продължиха да търсят път към противниковата врата. В 61-вата минута Байерн получи възможност да поведе от бялата точка, а Хари Кейн се нагърби с изпълнението и не сгреши за 2:1.

Арсенал не се отказа и постепенно увеличи натиска си в търсене на ново изравняване. Усилията на лондончани дадоха резултат в 82-рата минута, когато Деклан Райс се разписа след асистенция на Виктор Гьокереш и оформи крайното 2:2.

Равенството донесе по една точка на двата тима в основната фаза на Шампионската лига. След изиграването на срещата Байерн Мюнхен заема 14-ото място във временното класиране, докато Арсенал е седми.


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  • 1 МърсиСайд

    1 0 Отговор
    точно това дърво Райс да вкара, ама и Нойер и той дърво .......

    00:07 22.10.2026

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