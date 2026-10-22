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Пътната обстановка: ремонти, трафик и ограничения в страната
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: ремонти, трафик и ограничения в страната

22 Октомври, 2026 06:43 584 0

  • пътна обстановка-
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Най-интензивен е трафикът за камиони към Турция, а по магистралите и основните пътища остават участъци с ремонти и стеснения

Пътната обстановка: ремонти, трафик и ограничения в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ремонти и временна организация на движението затрудняват трафика по няколко основни направления в страната. Най-сериозно остава натоварването за товарни автомобили на изход към Турция през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. По данни на МВР трафикът на останалите пунктове с Румъния, Гърция и Република Северна Македония е нормален.

„Трафикът е нормален на всички гранични преходи“, съобщават от МВР. При „Дунав мост“ Русе–Гюргево обаче движението е организирано двупосочно в свободната лента, като автомобилите се пропускат на интервали от 20 минути. Дясната лента е затворена заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав.

Ремонти по магистралите и първокласните пътища

По АМ „Тракия“ има ограничение до 100 км/ч между км 33+850 и км 39+450 в посока Бургас заради полагане на маркировка. При Мухово движението е с повишено внимание заради обезопасяване на участък в аварийната лента. В област Пазарджик между км 55+627 и км 60+600 в посока София също се работи по маркировката, като ограничението е до 100 км/ч.

По АМ „Хемус“ движението между км 350+000 и км 363+000 в посока София е прехвърлено двупосочно в платното за Варна заради монтаж на ограничителни системи. По АМ „Струма“ край София и Перник се почистват откоси, което води до ограничения в аварийната и активната лента.

По АМ „Марица“ между отделни километри в посока ГКПП „Капитан Андреево“ автомобилите преминават в една лента заради ремонт на дилатационни фуги, а скоростта е ограничена до 50 км/ч. По пътя Карнобат–Айтос движението също е поетапно в една лента и със скорост до 50 км/ч заради ремонт на настилката.

Условия в планините и последни сигнали за пожари

В планините се очакват значителна облачност, валежи от дъжд, а над 2000 метра и от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър. В последните налични данни на НИМХ е отчетена снежна покривка от 20 сантиметра на връх Ботев и 7 сантиметра на Черни връх. Туристите трябва да се съобразят с по-ниските температури и промяната на времето във високите части.

Сред последните съобщени инциденти е пожар в апартамент в Бобов дол, при който е загинал 46-годишен мъж. Огнеборци са потушили и пожар от горящи пластмасови отпадъци край главния път Русе–Силистра, без преки материални щети.

Данни от КАТ и мерки за контрол

За едно денонощие са регистрирани 22 тежки пътни произшествия с един загинал и 26 ранени. От началото на месеца тежките катастрофи са 436, загиналите са 35, а ранените – 539.

В рамките на специализираната полицейска операция са проверени 18 943 моторни превозни средства и 22 633 водачи и пътници. Съставени са 5338 фиша и 486 акта. Установени са 22 водачи, управлявали след употреба на алкохол, както и седем водачи след употреба на наркотични вещества. Контролът е насочен и към неправоспособни шофьори.

Източници: bnrnews.bg, dunavmost.com


София / България
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