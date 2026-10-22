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Кейн разочарован от равенството с Арсенал, Артета загрижен за Сака

Кейн разочарован от равенството с Арсенал, Артета загрижен за Сака

22 Октомври, 2026 05:27, обновена 22 Октомври, 2026 05:38 498 0

  • байерн мюнхен-
  • арсенал-
  • шампионска лига-
  • винсент компани-
  • микел артета

Компани призна, че в отделни периоди гостите са били по-добрият отбор

Кейн разочарован от равенството с Арсенал, Артета загрижен за Сака - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен и Арсенал завършиха 2:2 в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Еберечи Езе и Деклан Райс отбелязаха за гостите, а Алфонсо Дейвис и Хари Кейн се разписаха за домакините. Райс изравни в 82-ата минута след комбинация с Виктор Гьокереш и остави Арсенал с точка от гостуването на „Алианц Арена“.

„Малко сме разочаровани, но мисля, че равенството е справедлив резултат“, заяви Кейн пред TNT Sports. Нападателят посочи, че Байерн е изглеждал като отборът, който ще спечели, преди Арсенал да окаже натиск в края. Кейн добави, че дузпите изискват „много тренировки и упорита работа“, а голът му срещу лондонския тим е 16-ият в 22 мача.

Компани: В отделни периоди Арсенал беше по-добрият отбор

Винсент Компани оцени мача като равностоен, но призна, че Байерн е имал трудни моменти. „Имахме две или три добри възможности, при които можехме да използваме численото си предимство в половината на съперника“, каза треньорът след срещата.

Компани заяви, че двата отбора са пресирали с висока интензивност и че Байерн не винаги е намирал точния момент за атака в дълбочина. „В отделни периоди играхме добре, в други Арсенал беше по-добрият отбор. Като цяло резултатът е приемлив“, коментира белгиецът.

Треньорът говори и за кадровите проблеми на състава. Луис Диас беше включен в игра в 68-ата минута, но напусна преди края заради физически проблем. Ким Мин-дже беше сменен на почивката. Компани очаква и двата случая да не са свързани с тежки травми и допусна отсъствие за по-малко от седмица, като уточни, че предстоят допълнителни изследвания.

Артета чака резултатите за Сака

Арсенал трябваше да направи принудителна смяна още в 10-ата минута, когато Букайо Сака напусна терена с болка в бедрото. На негово място влезе Езе, който откри резултата в 25-ата минута след подаване на Мартин Йодегор.

„Медицинският щаб е малко загрижен. Когато играч трябва да излезе заради остра болка, това никога не е добра новина. Трябва да изчакаме“, каза Микел Артета. Той определи интензивността на двубоя като изключително висока и посочи, че в мачове с постоянни единоборства и натиск контузиите могат да се случат.

Арсенал поведе, но Байерн изравни чрез Дейвис след подаване на Кейн, а в 61-ата минута капитанът на германския тим реализира дузпа след игра с ръка на Юриен Тимбер. Райс възстанови равенството осем минути преди края, а в добавеното време Мануел Нойер спаси удар на Тимбер и не позволи на Арсенал да стигне до победата.

Медийната реакция и следващите мачове

Sky Sports определи представянето на Арсенал като отговор на критиките към стила на отбора след минималната победа над Нотингам Форест. Според анализа лондонският тим не е разчитал само на затворена игра, а е атакувал срещу Байерн и е завършил срещата с повече владение и повече удари. В същото време статистиката за очакваните голове е била в полза на домакините.

Равенството остави Арсенал със седем точки след първите три мача в основната фаза, докато Байерн има пет. Арсенал ще гостува на Славия Прага на 4 ноември, а Байерн ще играе срещу Атлетико Мадрид в следващия си двубой от турнира.

Източници: skysports.com, uk.irishnews.com, echo-online.de


Германия
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