Хелмут Марко засипа Кими Антонели с похвали: „Той тотално засенчи Ръсел!“

Бившият съветник на Ред Бул Хелмут Марко изрази възхищението си от представянето на Кими Антонели през сезон 2026 във Формула 1. Според австриеца младият пилот на Мерцедес е направил огромна крачка напред и вече демонстрира превъзходство над съотборника си Джордж Ръсел.

Антонели се превърна в една от водещите фигури в шампионата, след като записа поредица от силни резултати и натрупа сериозен аванс в генералното класиране. Италианецът е с повече от 100 точки пред Ръсел и може да се доближи още повече до първата си световна титла още през уикенда за Гран При на САЩ в Остин.

В интервю за австрийското издание „OE24“ Марко подчерта не само скоростта на младия състезател, но и промяната в неговия подход към състезанията. По думите му Антонели вече съчетава таланта си с по-голяма зрялост, постоянство и способност да извлича максимума от различните ситуации на пистата.

„Прекрасно е да наблюдаваш как това младо момче кара болида да лети, както и радостта, с която празнува успехите си. Той е невероятно бърз, а когато победата е недостижима, се бори за възможно най-доброто класиране. Миналия сезон му липсваше постоянство и допускаше грешки, но тази година тотално засенчи Ръсел. Той просто го надигра“, коментира Марко.