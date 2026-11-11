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Почетино е все по-близо до Манчестър Юнайтед

Почетино е все по-близо до Манчестър Юнайтед

11 Ноември, 2026 13:57 552 0

  • манчестър юнайтед-
  • маурисио почетино-
  • майкъл карик-
  • сър алекс фъргюсън-
  • висша лига

Ръководството на клуба обсъжда бъдещето на Майкъл Карик, а аржентинецът е основният кандидат за негов заместник

Почетино е все по-близо до Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Маурисио Почетино е близо до треньорския пост в Манчестър Юнайтед. Ръководството на английския клуб води напреднали разговори с представители на аржентинеца, който от 2024 година е национален селекционер на САЩ.

Промяната обаче все още не е официално потвърдена. Майкъл Карик продължава да изпълнява задълженията си и по-рано през деня проведе тренировка на клубната база в Карингтън с футболистите, които не са повикани в националните си отбори.

Бъдещето на Карик трябва да бъде обсъдено от ръководители на Манчестър Юнайтед на среща в Монако. При решение за раздяла Почетино може да се присъедини към отбора по време на паузата за националните тимове.

Първият мач на Манчестър Юнайтед след прекъсването на клубния футбол е срещу Ливърпул. Това би дало на Почетино кратък период за работа с новия му отбор преди едно от най-очакваните дербита в английския футбол.

Назначението би изпълнило желание на Сър Алекс Фъргюсън, изразено още през 2016 г. Тогава легендарният шотландски мениджър е настоявал Почетино да наследи Луис ван Гаал начело на Манчестър Юнайтед.

Фъргюсън и аржентинецът са провели вечеря, на която според източници, близки до Почетино, бившият наставник на Юнайтед го е убеждавал да поеме клуба и да реализира идеите си за промени в него.


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