Почетино е все по-близо до Манчестър Юнайтед

Маурисио Почетино е близо до треньорския пост в Манчестър Юнайтед. Ръководството на английския клуб води напреднали разговори с представители на аржентинеца, който от 2024 година е национален селекционер на САЩ.

Промяната обаче все още не е официално потвърдена. Майкъл Карик продължава да изпълнява задълженията си и по-рано през деня проведе тренировка на клубната база в Карингтън с футболистите, които не са повикани в националните си отбори.

Бъдещето на Карик трябва да бъде обсъдено от ръководители на Манчестър Юнайтед на среща в Монако. При решение за раздяла Почетино може да се присъедини към отбора по време на паузата за националните тимове.

Първият мач на Манчестър Юнайтед след прекъсването на клубния футбол е срещу Ливърпул. Това би дало на Почетино кратък период за работа с новия му отбор преди едно от най-очакваните дербита в английския футбол.

Назначението би изпълнило желание на Сър Алекс Фъргюсън, изразено още през 2016 г. Тогава легендарният шотландски мениджър е настоявал Почетино да наследи Луис ван Гаал начело на Манчестър Юнайтед.

Фъргюсън и аржентинецът са провели вечеря, на която според източници, близки до Почетино, бившият наставник на Юнайтед го е убеждавал да поеме клуба и да реализира идеите си за промени в него.