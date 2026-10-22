Килиан Мбапе постави пореден рекорд в Шампионската лига

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе постави пореден рекорд с попадението си за домакинския успех с 4:1 над РБ Лайпциг в Шампионска лига.

Това беше неговият 25-и гол с екипа на мадридчани в турнира и така той стана единственият футболист в историята на ШЛ, който има поне толкова попадения за два различни отбора.

Мбапе достигна до този брой голове в 28-ия си мач за Реал. Преди това французинът се разписа 42 пъти в 64 двубоя за Пари Сен Жермен. Освен това нападателят има и шест гола в деветте си срещи за родния си клуб Монако в турнира.

Така в общо 101 мача в ШЛ той има 73 попадения, което го нарежда на петото място във вечната голмайсторска класация на надпреварата, в която е ставал водещ реализатор в два сезона - 2023/24 и 2025/26.

🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Kylian Mbappé is the first player in history to score 25+ goals for 2 different clubs in the Champions League. He did it for PSG and now for Real Madrid too. https://t.co/34H2BXcdq8 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 22, 2026