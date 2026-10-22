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Килиан Мбапе постави пореден рекорд в Шампионската лига

Килиан Мбапе постави пореден рекорд в Шампионската лига

22 Октомври, 2026 16:30 631 2

  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • рб лайпциг

Това беше неговият 25-и гол с екипа на мадридчани в турнира и така той стана единственият футболист в историята на ШЛ, който има поне толкова попадения за два различни отбора

Килиан Мбапе постави пореден рекорд в Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе постави пореден рекорд с попадението си за домакинския успех с 4:1 над РБ Лайпциг в Шампионска лига.

Това беше неговият 25-и гол с екипа на мадридчани в турнира и така той стана единственият футболист в историята на ШЛ, който има поне толкова попадения за два различни отбора.

Мбапе достигна до този брой голове в 28-ия си мач за Реал. Преди това французинът се разписа 42 пъти в 64 двубоя за Пари Сен Жермен. Освен това нападателят има и шест гола в деветте си срещи за родния си клуб Монако в турнира.

Така в общо 101 мача в ШЛ той има 73 попадения, което го нарежда на петото място във вечната голмайсторска класация на надпреварата, в която е ставал водещ реализатор в два сезона - 2023/24 и 2025/26.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да не

    1 0 Отговор
    са се дупнали с вини мини ?

    16:35 22.10.2026

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