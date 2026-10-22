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От града, който посреща днес Левски, до "Златната топка": по стъпките на Павел Недвед

От града, който посреща днес Левски, до "Златната топка": по стъпките на Павел Недвед

22 Октомври, 2026 16:59 434 5

  • павел недвед-
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  • левски-
  • виктория пилзен

Пътят от Пилзен до световния връх преминава през Прага, Рим и Торино

От града, който посреща днес Левски, до "Златната топка": по стъпките на Павел Недвед - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди да покори Италия и да спечели "Златната топка" легендата Павел Недвед минава през Пилзен. Градът, който посреща Левски за сблъсъка с Виктория, заема специално място в историята на един от най-великите чешки футболисти.

Недвед започва да играе в Татран (Скална), а след кратък престой в Руда хвезда (Хеб) през 1986 година пристига в тогавашния Шкода (Пилзен) - днешния Виктория. Тук попада под ръководството на Йозеф Жалудек, треньор с огромен принос за развитието му.

В школата постепенно се изгражда играчът, който ще остане в историята не само на чешкия, а и на световния футбол. От Шкода следват периоди в Дукла и Спарта (Прага), за да се стигне и до трансфер Лацио. През 2001 година облича екипа на Ювентус, където достига върха на индивидуалната си кариера.

През 2003 година чехът печели "Златната топка".

Пътят от Пилзен до световния връх преминава през Прага, Рим и Торино. Но сред важните му отправни точки остава именно школата на днешния съперник на Левски - мястото, където един талантлив юноша започва да се превръща в бъдеща футболна легенда.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Посреща

    2 0 Отговор
    димано-спартак-сухата река , не петнете името на Апостола моля !

    17:11 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Коко

    0 0 Отговор
    Колко неграмотна работа.Мисля какво общо има между Апостола и Недвед.А ставало въпрос за футболен отбор .

    17:37 22.10.2026

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