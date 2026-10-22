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Посрещнаха Меси с гайди и аплодисменти в Овиедо

Посрещнаха Меси с гайди и аплодисменти в Овиедо

22 Октомври, 2026 18:59 638 0

  • антонела рокуцо-
  • лионел меси-
  • футбол-
  • овиедо

Тълпа от фенове очакваше аржентинеца пред хотела, в който отседна

Посрещнаха Меси с гайди и аплодисменти в Овиедо - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси, придружен от съпругата си Антонела Рокуцо, пристигна в Овиедо, за да получи наградата „Принцеса на Астурия“ в категория „Спорт“.

Тълпа от фенове очакваше аржентинеца пред хотела, в който отседна. Там той беше посрещнат със звуците на традиционни астурийски гайди. Меси спря за кратко, за да поздрави събралите се хора и да раздаде автографи.

Тази вечер Меси ще участва в среща с представители на образователната общност в Спортния дворец в Овиедо. Събитието е част от инициативата „Играта на десетката“ (*El juego del diez*), която е фокусирана върху футбола и неговите основни ценности.

Посещението включва и официална вечеря с испанския крал Фелипе VI, кралица Летисия и останалите носители на наградата.

Утре в театър „Кампоамор“ в Овиедо ще се състои церемонията по връчване на наградите „Принцеса на Астурия“, която започва в 18:30 ч. местно време. Меси ще получи спортната награда лично от принцеса Леонор.


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