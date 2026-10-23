Лучано Спалети остана доволен - похвали характера на Ювентус, но остана бесен от отменения гол

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети остана доволен от характера и борбеността на своите футболисти при равенството 2:2 срещу Рен в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Италианският специалист обаче не скри разочарованието си от отменения късен гол на Джон Лукуми, който можеше да донесе победата на торинци.

След двубоя наставникът коментира спорното съдийско решение, представянето на нападателите Ник Волтемаде и Рандал Коло Муани, както и аспектите от играта, в които очаква подобрение.

„Не разбрах това решение и тепърва ще го проучвам. Когато прегледах записа в съблекалнята, бях изненадан и разочарован. Футболистът на Рен имаше възможност да изчисти, а Лукуми изобщо не му пречеше. Смятах, че познавам правилника, но след тази вечер имам сериозни съмнения. Съдията като цяло се справи отлично, но в този конкретен епизод не беше на ниво“, заяви Спалети.

Въпреки пропуснатата възможност за победа, треньорът оцени положително реакцията на Ювентус, особено след тежкото поражение с 0:3 от Лацио през уикенда. Според него футболистите са демонстрирали необходимата психическа устойчивост, за да преодолеят трудните моменти срещу френския съперник.

„Доволен съм от отношението, което показаха в мача. Беше трудно да се върнем от изоставане в резултата, особено предвид всички обстоятелства, но моите играчи не се предадоха и се бориха здраво. Можехме да се справим по-добре и в двете ситуации, в които допуснахме голове, въпреки че не направихме нищо катастрофално. Головете, които допуснахме, можеха да ни извадят от играта, но играчите продължиха да намират изход. В крайна сметка те бяха възнаградени за усилията си“, коментира специалистът, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

Спалети отново подчерта значението на показания характер и желанието на отбора да се върне в двубоя.

„Доволен съм от отношението на момчетата, тъй като в такъв деликатен момент връщането в мача бе изключително трудно. Те приеха предизвикателството, пресираха съперника и получиха награда за усилията си, при условие че не допуснахме груби грешки при двата гола на съперника“, допълни наставникът.

Специално внимание беше отделено и на взаимодействието между Волтемаде и Коло Муани, които за първи път започнаха заедно като титуляри. Германският нападател се отличи с асистенция за попадението на Зеки Челик и реализира дузпа за изравняването. Неговият партньор в атака изпитваше повече затруднения и беше заменен десет минути преди края на редовното време.

„Днес те се представиха добре, но смятам, че мога да изисквам много повече от двамата, защото техните качества надхвърлят показаното тази вечер. Общият им принос не бива да бъде просто механичен сбор от индивидуалности. Те могат да се допълват на терена и когато заработят в пълен синхрон, въздействието им ще се утрои, а не просто удвои“, обясни Спалети.

Италианецът отдаде заслуженото и на Рен, като изтъкна качествата на френския състав и необходимостта Ювентус да демонстрира по-голямо постоянство срещу подобни противници.

„Рен е отличен отбор с бързи, технични играчи и изключителна школа. Длъжни сме да доказваме превъзходството си над такива съперници, иначе просто ще тъпчем на едно място“, подчерта треньорът.

В заключение Спалети обърна внимание на тактическата дисциплина и поведението на своите футболисти без топка. Той настоя отборът да действа по-смело, да изнася играта по-напред и да упражнява по-активна преса, вместо да се прибира прекалено дълбоко в собствената си половина.

„Имаме навика да се чувстваме комфортно, когато се прибираме дълбоко в нашата половина, но съвременният футбол изисква друго. Да спечелиш няколко метра напред означава сам да диктуваш кога да пресираш и да покажеш манталитет на отбор, който иска да контролира събитията“, завърши Спалети.

След равенството Ювентус събра седем точки и заема седмото място в класирането на Лига Европа, докато Рен е на 13-а позиция с пет пункта.