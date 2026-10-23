Станка Златева атакува Белчо Горанов и Гриша Ганчев

Сериозно напрежение в българската борба, след като Станка Златева излезе с остра позиция относно формирането на националния отбор за Световното първенство в Астана.

Златева, посочена като председател на Българската федерация по борба според вписаните обстоятелства, обвини освободения генерален секретар Белчо Горанов в неправомерни действия, свързани със състава на националния тим.

Повод за реакцията ѝ е изключването на Айк Мнацаканян и старши треньора Андрей Димитров от състава за шампионата на планетата. Случаят предизвика ново напрежение около управлението на българската борба и решенията, свързани с националните състезатели.

В позицията си Златева отправи критики и към Гриша Ганчев. Причината са негови уверения, че в българската борба няма да има реваншизъм.

Ето изявлението на Станка Златева без редакторска намеса:

"Реваншизмът в българската борба започна въпреки клетвите, че такова нещо няма да има. Айк Мнацаканян и Андрей Димитров са подложени на унижение!

Регистрираният Управителен съвет (УС) на Българската федерация по борба (БФ Борба) и нейният председател Станка Златева изразяват категорично възмущение от действията на освободения от длъжността генерален секретар Белчо Горанов, свързани с представянето пред Световната федерация по борба (UWW) на състав на българския национален отбор по класическа борба за Световното първенство в Астана, от който са изключени националът Айк Мнацаканян и старши треньорът Андрей Димитров.

Въпреки публичните уверения, включително от страна на "мецената" Гриша Ганчев, че реваншизъм няма да има, действията им говорят за точно обратното. Реваншизмът вече започна, а цената му се плаща от доказан шампион и треньор и от клуб, който години наред е работил за успехите на България.

Айк Мнацаканян е сред утвърдените национални състезатели на България и едно от най-разпознаваемите имена на врачанския клуб "Ботев-93". Вместо да бъде подкрепен при участието си в най-големия борцов форум, той е изправен пред унизителната перспектива да присъства на Световното първенство като зрител, а не като състезател, представляващ България.

На същото унижение е подложен и старши треньорът Андрей Димитров - двукратен световен и европейски шампион, човек с доказан авторитет и принос към българската борба. Отстраняването му без легитимно решение на УС поставя под съмнение не само отношението към един изтъкнат специалист, но и принципите, по които се вземат решенията за националните отбори.

Изключително съществен е въпросът за правомощията, с които са извършени тези незаконни действия. Решенията на извънредното Общо събрание за избор на нов председател и нов Управителен съвет към момента все още не са вписани в Търговския регистър. До приключване на процедурата по вписване и съобразно приложимите разпоредби на българското законодателство вече регистрираните обстоятелства продължават да имат правно значение. Именно затова действията от името на федерацията трябва да се извършват от лицата, които имат надлежно установена представителна власт за това.

Станка Златева и регистрираният Управителен съвет настояват да бъде изяснено на какво правно основание Белчо Горанов, след освобождаването му от длъжността генерален секретар, е представил пред UWW състав на националния отбор и дали е разполагал с изрично предоставени правомощия за това. И от кого. Всяко действие от името на федерацията без необходимата представителна власт поражда сериозни правни последици и не може да бъде оправдано с претенции за ново управление или "обединение".

UWW своевременно ще бъде запозната с актуалното правно състояние на БФ Борба и ще получи официална информация от надлежно регистрирания представител на БФ Борба. Настояваме да бъде изяснено защо Айк Мнацаканян и Андрей Димитров са изключени от състава и да бъдат предприети необходимите действия за защита на правата и спортните им интереси.

Не приемаме решения, които поставят под риск участието на доказани български треньори и състезатели на световно първенство, без ясни и прозрачни основания. Не приемаме опитите лични и управленски конфликти да се пренасят върху спортистите и треньорите, които са посветили живота си на борбата.

Когато се дават клетви, че реваншизъм няма да има, обществото има право да очаква тези обещания да бъдат спазени. Когато вместо това национал и доказан шампион се оказват извън световното първенство, обясненията са задължителни.

Българската борба няма нужда от разчистване на сметки. Има нужда от законност, прозрачност и уважение към труда на състезателите и треньорите. Няма да приемем бъдещето на този спорт да бъде поставяно в зависимост от лични амбиции и борба за влияние.

Станка Златева

Председател на Българската федерация по борба, съгласно вписаните обстоятелства

От името на регистрирания Управителен съвет на Българската федерация по борба"