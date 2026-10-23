Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналдиньо се завръща: дебют за Равена на 15 ноември
  Тема: Известни личности

Роналдиньо се завръща: дебют за Равена на 15 ноември

23 Октомври, 2026 21:41 443 14

  • роналдиньо-
  • равена-
  • серия c-
  • форли-
  • италиански футбол

Бразилската легенда ще играе срещу Форли в мач от третото ниво на италианския футбол

Роналдиньо се завръща: дебют за Равена на 15 ноември - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Роналдиньо ще се завърне в професионалния футбол на 15 ноември, когато ще дебютира за Равена в домакинското дерби срещу Форли. Мачът от 14-ия кръг на Серия C е насрочен за 17:30 часа на стадион „Бруно Бенели“.

Равена потвърди официално участието на 46-годишния бразилец. До момента той не беше записал нито една минута за клуба, въпреки че подписа през юни и беше представен пред феновете през август на специална церемония на плажа в Марина ди Равена.

„Целият футболен свят смяташе, че е твърде хубаво, за да е истина, но вместо това сега можем официално да потвърдим грандиозно завръщане“, заяви клубът. В съобщението си Равена определи мача като събитие, което ще насочи вниманието към стадион „Бруно Бенели“.

Последният професионален мач на бразилеца беше за Флуминензе през 2015 г. След края на кариерата си той участва в демонстративни и благотворителни срещи, но не беше играл официален двубой в професионално първенство повече от десетилетие.

Роналдиньо е световен шампион с Бразилия от 2002 г., носител на „Златната топка“ за 2005 г. и бивш футболист на Пари Сен Жермен, Барселона и Милан. За Барселона той спечели испанското първенство два пъти, Шампионската лига и наградата за най-добър футболист в света.

Равена се управлява от Игнацио Чиприани, който стои зад ресторантската марка „Чиприани“. Той заяви, че мечтае именно Роналдиньо да отбележи последния гол в професионалната си кариера с екипа на италианския клуб.

Все още не е обявено колко време ще прекара бразилецът на терена. Потвърдено е единствено, че той ще бъде част от състава на Равена за дербито с Форли на 15 ноември.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:14 23.10.2026

  • 10 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:14 23.10.2026

  • 11 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:14 23.10.2026

  • 12 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:14 23.10.2026

  • 13 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:15 23.10.2026

  • 14 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:15 23.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове