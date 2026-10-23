Роналдиньо се завръща: дебют за Равена на 15 ноември

Роналдиньо ще се завърне в професионалния футбол на 15 ноември, когато ще дебютира за Равена в домакинското дерби срещу Форли. Мачът от 14-ия кръг на Серия C е насрочен за 17:30 часа на стадион „Бруно Бенели“.

Равена потвърди официално участието на 46-годишния бразилец. До момента той не беше записал нито една минута за клуба, въпреки че подписа през юни и беше представен пред феновете през август на специална церемония на плажа в Марина ди Равена.

„Целият футболен свят смяташе, че е твърде хубаво, за да е истина, но вместо това сега можем официално да потвърдим грандиозно завръщане“, заяви клубът. В съобщението си Равена определи мача като събитие, което ще насочи вниманието към стадион „Бруно Бенели“.

Последният професионален мач на бразилеца беше за Флуминензе през 2015 г. След края на кариерата си той участва в демонстративни и благотворителни срещи, но не беше играл официален двубой в професионално първенство повече от десетилетие.

Роналдиньо е световен шампион с Бразилия от 2002 г., носител на „Златната топка“ за 2005 г. и бивш футболист на Пари Сен Жермен, Барселона и Милан. За Барселона той спечели испанското първенство два пъти, Шампионската лига и наградата за най-добър футболист в света.

Равена се управлява от Игнацио Чиприани, който стои зад ресторантската марка „Чиприани“. Той заяви, че мечтае именно Роналдиньо да отбележи последния гол в професионалната си кариера с екипа на италианския клуб.

Все още не е обявено колко време ще прекара бразилецът на терена. Потвърдено е единствено, че той ще бъде част от състава на Равена за дербито с Форли на 15 ноември.