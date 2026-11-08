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Дженоа и Милан се изправят в ключов мач на „Ферарис“

Дженоа и Милан се изправят в ключов мач на „Ферарис“

8 Ноември, 2026 10:10 452 0

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  • италиански футбол

Домакините преследват четвърта поредна победа, а Милан защитава серията си без загуба срещу Дженоа. Двубоят започва в 16:00 часа българско време

Дженоа и Милан се изправят в ключов мач на „Ферарис“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дженоа приема Милан на стадион „Луиджи Ферарис“ в един от акцентите в 11-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят е насрочен за 8 ноември от 15:00 часа местно време, или 16:00 часа българско време.

Домакините влизат в срещата след три поредни победи срещу Венеция, Ювентус и Лече. Дженоа е събрал 12 точки в последните си пет мача, а успех над Милан ще му даде възможност да продължи изкачването си в класирането. Тимът заема 11-о място с 13 точки от 10 срещи.

„Дженоа намери своя ритъм след трудното начало на сезона“, отбелязва Серия А в превюто си за мача. Отборът е спечелил и последните си четири домакинства, което увеличава значението на двубоя за състава на Даниеле де Роси.

Милан има сериозно предимство в преките мачове

Милан е пети в таблицата с 21 точки, след като записа шест победи, три равенства и една загуба. Отборът е отбелязал 21 гола в първите си 10 мача, а в Дженоа ще търси нов успех, който да го задържи близо до лидерите.

Историята на съперничеството е в полза на гостите. Милан е непобеден в последните си 10 мача срещу Дженоа в Серия А, като спечели шест от тях и завърши наравно в четири. „Росонерите“ са спечелили и последните си четири гостувания на „Ферарис“. Последната победа на Генуа в сблъсъка е от 25 октомври 2016 г. с 3:0.

Де Роси и Аморим подготвят промени

Дженоа се очаква да започне с Джъстин Бейлов на вратата, а пред него да действат Алесандро Маркандали, Лео Йостигор и Хоан Васкес. В халфовата линия са предвидени Кингсли Ехизибуе, Хамед Траоре, Самюел Уиафе и Микаел Елертсон, докато Стефан Ел Шаарауи и Жуниор Месиас трябва да подкрепят Милутин Осмайч.

При домакините остават въпросителни около позициите на Уиафе или Мортен Френдруп и на Ел Шаарауи или Витиня. Милан също обсъжда различни варианти за състава си, като очакванията са сред титулярите да бъдат Майк Менян, Лука Модрич, Адриен Рабио, Кристиан Пулишич и Гонсало Рамос.

Гостите ще бъдат без Филипо Терачано, Матео Габия, Фикайо Томори, Алексис Салемакерс, Рубен Лофтъс-Чийк и Самюел Чуквуезе. Главен съдия на срещата ще бъде Давиде Маса, а за ВАР ще отговаря Камплоне.

След мача Дженоа ще гостува на Сасуоло на 22 ноември, а Милан ще приеме Фрозиноне на 21 ноември.

Източници: sport.sky.it, eurosport.it, gazzetta.it


Италия
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