Голово шоу в Билбао: Атлетик не остави шанс на Хетафе

Атлетик Билбао разгроми Хетафе с 4:0 като домакин в мач от 10-ия кръг на испанската Ла Лига. Баските решиха срещата с две попадения през първото полувреме и още две след почивката.

Алекс Беренгер откри резултата в 17-ата минута, а Иняки Уилямс удвои в 35-ата. След паузата Айтор Паредес направи 3:0 в 70-ата минута, а Юри Берчиче оформи крайния резултат в 88-ата.

Успехът прекъсна серията на Атлетик Билбао от три равенства и една загуба в първенството. Тимът събра 12 точки и се изкачи на осмо място в класирането. Хетафе остана с 9 точки и продължава да бъде над зоната на изпадащите.

За гостите поражението беше второ поредно след загубата с 2:5 от Лугано в европейския турнир. Атлетик Билбао вкара четири гола с четирима различни голмайстори и запази мрежата си без допуснато попадение.

Следващи мачове

В следващия кръг, на 1 ноември, Атлетик Билбао ще приеме Реал Сосиедад. В същия ден Хетафе ще бъде домакин на Севиля.