Прогрес за българския тенис: Янева, Денчева и Енчева с рекордни класирания в WTA

Трите най-добре представящи се български тенисистки в момента – Елизара Янева, Росица Денчева и Лидия Енчева, записаха рекордни постижения в кариерите си в най-новата седмична ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA).

19-годишната Янева прогресира с 3 позиции и вече заема 139-о място в света. Нейната връстничка Росица Денчева се изкачва с 2 места до №195, а 20-годишната Лидия Енчева бележи скок от 5 позиции и се нарежда под №324.

На върха на световната ранглиста няма промени – лидерка остава Елена Рибакина от Казахстан с 9 501 точки, следвана от Арина Сабаленка от Беларус (7 550 точки) и рускинята Мира Андреева (6 306 точки). Единствената рокада в топ 10 е изкачването на полякинята Ига Швьонтек с едно място до 8-ата позиция, измествайки чехкинята Линда Носкова.