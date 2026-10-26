Маркус Гиздол: Възстановяването след Дания бе ключът за ЦСКА

Възстановяването след гостуването на Нордселанд в Дания е било ключът за победата на ЦСКА с 2:0 над Лудогорец. Това заяви наставникът на „червените“ Маркус Гиздол след двубоя.

„Ключът беше доброто ни възстановяване след мача в Дания. Прибрахме се в 5-6 сутринта в петък. Възстановихме се“, каза германският треньор. Той отличи работата на медицинския щаб и физиотерапевтите, които са помогнали на футболистите да излязат с пълна енергия на терена.

Гиздол определи двубоя като труден заради индивидуалната класа на Лудогорец. Според него ЦСКА е изпълнил основните задачи, поставени преди срещата, благодарение на високата дисциплина и добрата преса.

Треньорът коментира и първото попадение в мача. То дойде след центриране на Годой и гол на Мартино, когото Гиздол определи като заслужил своя гол.

„Моят отбор показа висока дисциплина, добра преса и всичко, което искахме от тях преди мача“, заяви Гиздол.

Наставникът каза, че не гледа прекалено напред и предпочита да работи ден за ден. По думите му футболистите следват плана и изпълняват указанията, но съставът все още има елементи, които трябва да подобри.