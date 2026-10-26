Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис де ла Фуенте бе избран за треньор на годината при мъжете на церемонията за „Златната топка“

Луис де ла Фуенте бе избран за треньор на годината при мъжете на церемонията за „Златната топка“

26 Октомври, 2026 23:28 382 1

  • луис де ла фуенте-
  • златната топка-
  • испания-
  • треньор на годината-
  • пере ромеу

Испанският специалист бе предпочетен пред четирима сериозни конкуренти

Луис де ла Фуенте бе избран за треньор на годината при мъжете на церемонията за „Златната топка“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте спечели отличието за най-добър треньор на мъжки отбор за годината. Наградата му бе връчена по време на церемонията за „Златната топка“.

Испанският специалист бе предпочетен пред четирима сериозни конкуренти. Сред номинираните за приза бяха Микел Артета от Арсенал, Унай Емери от Астън Вила, Луис Енрике от Пари Сен Жермен и Венсан Компани от Байерн Мюнхен.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове