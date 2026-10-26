Луис де ла Фуенте бе избран за треньор на годината при мъжете на церемонията за „Златната топка“

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте спечели отличието за най-добър треньор на мъжки отбор за годината. Наградата му бе връчена по време на церемонията за „Златната топка“.

Испанският специалист бе предпочетен пред четирима сериозни конкуренти. Сред номинираните за приза бяха Микел Артета от Арсенал, Унай Емери от Астън Вила, Луис Енрике от Пари Сен Жермен и Венсан Компани от Байерн Мюнхен.