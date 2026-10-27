Белгийски гранд следи халф на Левски

Белгийският Андерлехт следи халфа на Левски Сержиньо. Мачове на португалеца до Нова година ще бъдат наблюдавани от скаути на клуба, пишат местните медии. Прекалено рано е обаче да се коментира дали през януари би се стигнало до трансфер, добавят те.

Към момента Сержиньо е основен футболист в състава на Хулио Веласкес и надали сините ще са съгласни да се разделят с него. Той бе привлечен на „Герена“ през лятото. За правата на полузащитника бяха платени 1 милион евро на Санта Клара. Той веднага се наложи като титуляр. Португалецът е много работоспособен и навърта сериозен километраж независимо дали действа като плеймейкър, или е върнат по-назад в халфовата линия. Той има тънък пас, а и силен и точен удар. От началото на кампанията е вкарал 4 гола.

През зимата желанието на Левски ще е да се подсили сериозно, а не да се раздели с ключов играч срещу добра сума. Клубът следи играчи за няколко позиции. Приоритетно се гледат футболисти за върха на атаката, десни крила и централни защитници. Оглежда се и пазарът за класен вратар. Очаква се поне две попълнения да акостират на „Герена“.