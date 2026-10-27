Рома гони трите точки срещу Каляри, Гасперини подготвя промени в състава

Рома приема Каляри в двубой от деветия кръг на Серия А, като „вълците“ ще търсят нов успех пред собствена публика. Римляните пристигат с повишено самочувствие след драматичното равенство срещу Наполи през уикенда, в което демонстрираха характер и отказаха да се предадат до последния съдийски сигнал.

„Джалоросите“ на три пъти изоставаха в резултата при гостуването си в Неапол, но успяха да се преборят за ценна точка. След срещата Джанпиеро Гасперини изтъкна борбеността на своите футболисти като един от основните фактори за постигнатия резултат. В Рома се надяват, че отборът ще продължи възходящото си представяне и в предстоящия двубой.

Програмата на столичани обаче е изключително натоварена. В рамките на кратък период тимът трябва да изиграе три важни срещи. След домакинството на Каляри предстои гостуване на Удинезе на 31 октомври, а на 3 ноември римляните ще се изправят срещу Манчестър Юнайтед в ключов мач от Шампионската лига.

Заради натоварения график италианските медии очакват Гасперини да направи редица промени в стартовия състав. От своя страна Каляри, воден от Фабио Пизакане, ще се опита да се възползва от евентуалните ротации и да поднесе изненада на „Олимпико“.

Една от основните въпросителни пред наставника на Рома е свързана с атаката. Пауло Дибала остава под съмнение до последно, като по-вероятният вариант е аржентинецът да не започне като титуляр, за да не се поема излишен риск със състоянието му.

Леонардо Балерди, който се разписа два пъти срещу Наполи, се очаква отново да бъде сред стартовите 11. Представянето и адаптацията на аржентинеца получават все по-положителни оценки. Сред възможните варианти за атакуващата линия са още Матиас Суле, Родриго Моура и Дониел Мален.

Рома е амбициран да затвърди доброто си представяне и да прибави нови три точки към актива си, но Каляри със сигурност няма да пристигне в столицата с намерение да се предаде без битка.