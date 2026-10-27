Илиан Илиев след успеха над Септември: Черно море трябва да се подобри в защита

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев остана доволен от спечелените три точки срещу Септември София, но предупреди, че варненският тим все още има сериозни пропуски, върху които трябва да работи. „Моряците“ се наложиха с 2:0 на стадион „Тича“ в среща от 12-ия кръг на efbet Лига и записаха едва втората си победа от началото на сезона.

Успехът беше особено важен за варненци, които не бяха печелили шампионатен двубой от август. С трите точки Черно море изпревари Септември в класирането и остави столичния състав на последната позиция.

След срещата Илиев похвали футболистите си за представянето през първата част, когато домакините реализираха и двата си гола. Според наставника обаче отборът е загубил част от контрола след почивката и е позволил на съперника да създаде твърде много опасности пред вратата му.

„Нормално е да сме доволни, защото имахме нужда от тези три точки. Първото полувреме беше много добро за нас и успяхме да създадем достатъчно положения. Имахме възможност да решим всичко още преди почивката, но не се възползвахме и оставихме мача отворен“, коментира специалистът пред DIEMA SPORT.

Той отчете, че Септември е действал по-рисково през втората част, но подчерта, че това не оправдава допуснатите от Черно море положения. Илиев обърна специално внимание на проблемите при центриранията и организацията в отбраната.

„През второто полувреме съперникът може би пое повече рискове, но не бива да му позволяваме толкова лесно да стига до ситуации. Особено при центриранията трябва да сме по-добре подредени. Вече имахме подобен мач срещу Локомотив София, когато водехме с 2:0, но впоследствие допуснахме изравняване. Този път малко и късметът беше на наша страна“, призна треньорът.

По думите му напрежението също е оказало влияние върху представянето на футболистите. Когато един отбор е притиснат от необходимостта да спечели на всяка цена, задачата става по-трудна, но Илиев оцени положително усилията на своите играчи и подчерта значението на трите точки.

Въпреки победата и първата суха мрежа на Черно море през кампанията наставникът не скри притесненията си от действията в защита. Според него футболистите трябва да бъдат по-агресивни в единоборствата и да не дават толкова свободно пространство на противниковите играчи.

„В ситуациите един на един стоим прекалено далеч от съперниците и им позволяваме да центрират. А при всяка такава топка може да се случи всичко. Именно от подобни ситуации дойдоха и опасните удари към нашата врата. Ако искаме да излезем от трудното положение, трябва да играем по-добре в защита“, заяви Илиан Илиев.

Победата над Септември дава глътка въздух на варненци, но думите на наставника показват, че в отбора няма намерение да се разчита единствено на крайния резултат. След важния успех Черно море ще трябва да надгради представянето си и да отстрани слабостите, които продължават да създават проблеми на тима.