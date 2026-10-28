Роджър Федерер с емоционално послание към Вавринка: „Благодаря ти, че ме добута до олимпийското злато“

Легендата на световния тенис Роджър Федерер отправи специални думи към своя сънародник Стан Вавринка, който сложи край на професионалната си кариера. Швейцарецът изигра последния си мач на турнира от категория ATP 500 в родния си град Базел.

Двамата тенисисти имат незабравими общи моменти, а най-значимият от тях е олимпийската титла на двойки от Игрите в Пекин през 2008 година. Тогава Федерер и Вавринка се качиха заедно на върха, донасяйки златни медали на Швейцария.

По повод оттеглянето на своя сънародник Федерер публикува емоционално послание в социалните мрежи, в което изрази благодарността си за споделените преживявания и успехи.

„Поздравления за невероятната ти кариера! Имам страхотни спомени с теб. Благодаря ти, че ме добута до златото на Олимпиадата“, написа бившият номер едно в света.

Вавринка приключва кариерата си с впечатляваща статистика. Той има 590 победи в турнирите на Асоциацията на професионалните тенисисти и общо 16 спечелени титли. Сред най-големите му постижения са трите трофея от турнирите на Големия шлем, които го утвърдиха сред най-успешните тенисисти на своето поколение.