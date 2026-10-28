Правнукът на Бенито Мусолини блесна с гол в Серия А: „Предразсъдъците не ме засягат“

Романо Флориани Мусолини привлече вниманието с представянето си на футболния терен, след като се разписа при убедителната победа на Лацио с 6:2 над Сасуоло. Младият десен защитник, роден през 2003 година в Рим, е правнук на бившия италиански диктатор Бенито Мусолини. Родословието му отдавна предизвиква интерес, но футболистът постепенно успява да насочи вниманието към изявите си.

Името на Флориани Мусолини стана широко обсъждано преди няколко години, когато той показа добри качества по време на престоя си под наем в Юве Стабия от Серия Б. Сега защитникът продължава развитието си, като все по-често повод за коментари стават представянето и приносът му на терена.

След първото си попадение в италианския елит футболистът коментира отношението към известната си фамилия и призна, че е наясно с предразсъдъците, които могат да съпътстват името му.

„Винаги ще има някакви предразсъдъци, но работата ми няма нищо общо с това и не ме засяга“, заяви той пред Corriere dello Sport.

Младият защитник не скри, че все още има какво да подобрява в играта си. Той отчете трудностите, с които се е сблъскал в двубоя, и подчерта значението на ежедневната работа и изпълнението на тактическите указания.

„Имам много място за подобрение. Днес имах труден противник, който ме постави в светлината на прожекторите. Работя ден след ден и се опитвам да следвам инструкциите на треньора. Сигурен съм, че ще реша тези проблеми“, допълни Флориани Мусолини.

Футболистът коментира и изискванията на Дженаро Гатузо към крайните защитници. По думите му наставникът им предоставя свобода на действие, но същевременно очаква максимална отдаденост във всеки мач.

„При Дженаро Гатузо ние, бековете, имаме свобода. Треньорът казва, че трябва да дадем най-доброто от себе си. Не можем да стигнем до 80%, а винаги до 110%“, обясни младият италианец.

С представянето си Флориани Мусолини прави още една крачка в развитието си, опитвайки се да изгради собствено име във футбола, независимо от историческата тежест на фамилията си.