Барселона отказва да плати 602 евро - ще обжалва санкцията

Барселона ще оспори наложената от Кралската испанска футболна федерация (RFEF) глоба от 602 евро заради предполагаеми преговори с нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Каталунският клуб няма намерение да приеме санкцията, тъй като смята, че не е нарушил действащите правила.

Според информация на испанското издание „Марка“ решението на ръководството не е свързано с размера на финансовото наказание, а с принципната позиция на клуба. В Барселона са убедени, че действията им са били напълно коректни и не виждат основание да платят наложената сума.

Източници, цитирани от медията, посочват, че на „Камп Ноу“ определят глобата като „смехотворна“. Въпреки това каталунците възнамеряват да предприемат официални действия срещу решението, тъй като не желаят да признаят вина за нарушение, което според тях не е извършено.

Санкцията беше наложена от RFEF след жалба на Атлетико Мадрид. Претенциите на столичния клуб са свързани с твърдения, че Барселона е водила разговори с Хулиан Алварес, без предварително да уведоми настоящия му работодател, както предвиждат правилата.

Предстои да стане ясно как ще се развие процедурата по обжалването и дали федерацията ще промени първоначалното си решение.