Исторически момент за България! Никола Цолов ще дебютира във Формула 1

Българският автомобилен спорт е на прага на историческо събитие. Никола Цолов ще направи дебюта си в официална сесия от Формула 1 по време на уикенда за Гран При на Мексико Сити. Българският пилот ще седне зад волана на болида на Рейсинг Булс в първата свободна тренировка, насрочена за петък, 30 октомври, от 20:30 часа българско време.

Новината беше обявена официално от отбора. Цолов ще заеме мястото на Лиам Лоусън в сесията на пистата „Ерманос Родригес“, получавайки ценна възможност да натрупа опит в най-престижния автомобилен шампионат в света.

Предстоящото участие представлява важна стъпка в развитието на българския състезател, който преследва голямата си мечта – да се утвърди като титулярен пилот във Формула 1. Макар да става въпрос само за свободна тренировка, появата му в официален състезателен уикенд е значимо постижение за него и за българския автомобилен спорт.

Цолов вече има опит с техниката на Рейсинг Булс. В края на август той проведе тестове на пистата „Имола“ с болид на отбора от сезон 2025, което му позволи да се запознае с особеностите на автомобила от Формула 1.

Сега българският пилот ще получи възможност да покаже уменията си в рамките на официален състезателен уикенд. Участието в Мексико ще бъде важен момент в кариерата му и още една крачка към целта да достигне до постоянно място на стартовата решетка във Формула 1.