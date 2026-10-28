Исторически момент за България! Никола Цолов ще дебютира във Формула 1

Българският автомобилен спорт е на прага на историческо събитие. Никола Цолов ще направи дебюта си в официална сесия от Формула 1 по време на уикенда за Гран При на Мексико Сити. Българският пилот ще седне зад волана на болида на Рейсинг Булс в първата свободна тренировка, насрочена за петък, 30 октомври, от 20:30 часа българско време.
Новината беше обявена официално от отбора. Цолов ще заеме мястото на Лиам Лоусън в сесията на пистата „Ерманос Родригес“, получавайки ценна възможност да натрупа опит в най-престижния автомобилен шампионат в света.
Предстоящото участие представлява важна стъпка в развитието на българския състезател, който преследва голямата си мечта – да се утвърди като титулярен пилот във Формула 1. Макар да става въпрос само за свободна тренировка, появата му в официален състезателен уикенд е значимо постижение за него и за българския автомобилен спорт.
Цолов вече има опит с техниката на Рейсинг Булс. В края на август той проведе тестове на пистата „Имола“ с болид на отбора от сезон 2025, което му позволи да се запознае с особеностите на автомобила от Формула 1.
Сега българският пилот ще получи възможност да покаже уменията си в рамките на официален състезателен уикенд. Участието в Мексико ще бъде важен момент в кариерата му и още една крачка към целта да достигне до постоянно място на стартовата решетка във Формула 1.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Успех на момчето!
С Йотова и Радев-не.
Коментиран от #5
19:26 28.10.2026
3 БРАВО
19:29 28.10.2026
4 Гого
19:29 28.10.2026
5 Амиии
До коментар #2 от "Успех на момчето!":Още по-малко се "гордеем" с Гюро и Кандьо🦄🌈 , ама нейсе😬
Имаче на Цолов успех! 👍
19:30 28.10.2026
6 наркоман
Коментиран от #9
19:33 28.10.2026
7 Адано
19:33 28.10.2026
8 Винкело
19:34 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.