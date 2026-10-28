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Исторически момент за България! Никола Цолов ще дебютира във Формула 1

Исторически момент за България! Никола Цолов ще дебютира във Формула 1

28 Октомври, 2026 19:19 984 9

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Първата свободна тренировка е насрочена за петък, 30 октомври, от 20:30 часа българско време

Исторически момент за България! Никола Цолов ще дебютира във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският автомобилен спорт е на прага на историческо събитие. Никола Цолов ще направи дебюта си в официална сесия от Формула 1 по време на уикенда за Гран При на Мексико Сити. Българският пилот ще седне зад волана на болида на Рейсинг Булс в първата свободна тренировка, насрочена за петък, 30 октомври, от 20:30 часа българско време.

Новината беше обявена официално от отбора. Цолов ще заеме мястото на Лиам Лоусън в сесията на пистата „Ерманос Родригес“, получавайки ценна възможност да натрупа опит в най-престижния автомобилен шампионат в света.

Предстоящото участие представлява важна стъпка в развитието на българския състезател, който преследва голямата си мечта – да се утвърди като титулярен пилот във Формула 1. Макар да става въпрос само за свободна тренировка, появата му в официален състезателен уикенд е значимо постижение за него и за българския автомобилен спорт.

Цолов вече има опит с техниката на Рейсинг Булс. В края на август той проведе тестове на пистата „Имола“ с болид на отбора от сезон 2025, което му позволи да се запознае с особеностите на автомобила от Формула 1.

Сега българският пилот ще получи възможност да покаже уменията си в рамките на официален състезателен уикенд. Участието в Мексико ще бъде важен момент в кариерата му и още една крачка към целта да достигне до постоянно място на стартовата решетка във Формула 1.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Успех на момчето!

    17 8 Отговор
    Гордеем се с такива българи като него.
    С Йотова и Радев-не.

    Коментиран от #5

    19:26 28.10.2026

  • 3 БРАВО

    16 3 Отговор
    Голям успех. Да се пукат душманите.

    19:29 28.10.2026

  • 4 Гого

    11 2 Отговор
    Цолката ще запише още веднъж името си със златни букви в историята на българския автомобилен спорт.

    19:29 28.10.2026

  • 5 Амиии

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Успех на момчето!":

    Още по-малко се "гордеем" с Гюро и Кандьо🦄🌈 , ама нейсе😬
    Имаче на Цолов успех! 👍

    19:30 28.10.2026

  • 6 наркоман

    2 11 Отговор
    я не ни занимавайте с този наркоман и простак

    Коментиран от #9

    19:33 28.10.2026

  • 7 Адано

    6 1 Отговор
    Господ да го пази, другото ще си дойде!

    19:33 28.10.2026

  • 8 Винкело

    1 6 Отговор
    Тези "сесии" нещо като някогашните кинопрегледи ли са? Като разядката преди истинската манджа? Като "Гумени глави" преди концерт на ACDC?

    19:34 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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