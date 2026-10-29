Джейк Пол се завръща на ринга на Бъдни вечер в Дубай

Джейк Пол ще се завърне на боксовия ринг на 24 декември в Дубай, малко повече от година след тежката си загуба от Антъни Джошуа. Американецът ще оглави галавечерта на Бъдни вечер, но неговият съперник все още не е обявен.

Това ще бъде първият мач на 29-годишния Пол след двубоя с Джошуа в Маями на 19 декември 2025 г. Бившият световен шампион в тежка категория спечели с нокаут в шестия рунд, а челюстта на Пол беше счупена на две места. Заради контузиите боксьорът претърпя няколко операции през декември 2025 г. и февруари 2026 г.

Пол остави избора на съперник за по-късен етап

„По-гладен съм от всякога“, заяви Пол в изявление, с което потвърди завръщането си. Той добави, че на 24 декември ще започне „следващата глава“ от своята кариера и намекна, че сред възможните му съперници има няколко имена.

„Имаме много имена в списъка. Нека видим кой ще подпише договора“, каза Джейк Пол.

Пол има професионален баланс от 12 победи и 2 загуби. Освен Джошуа, единственият боксьор, който го е побеждавал в професионален мач, е британецът Томи Фюри.

Мачът с Майк Тайсън беше демонстративен

Преди двубоя с Джошуа Пол се изправи и срещу бившия световен шампион Майк Тайсън. Той спечели с единодушно съдийско решение в демонстративен мач, който беше посрещнат с критики и определения, че е по-скоро шоу, отколкото състезателен двубой.

Предстоящото събитие в Дубай ще бъде първата поява на Пол на ринга след възстановяването му от сериозната травма. Организаторите все още не са посочили срещу кого ще се боксира.

Източник: aljazeera.com