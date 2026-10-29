Сензация в Токио! 18-годишна словачка изхвърли Наоми Осака и стигна до четвъртфиналите

Словашката надежда Миа Поханкова постигна най-голямата победа в кариерата си до момента. 18-годишната тенисистка елиминира бившата световна №1 Наоми Осака с 6:3, 7:5 и се класира за четвъртфиналите на турнира от категория WTA 500 в Токио.

Младата състезателка демонстрира впечатляващо самообладание, въпреки че изостана с 0:2 гейма в началото на срещата. Шампионката при девойките на „Уимбълдън“ от миналата година бързо намери ритъма си и обърна развоя на първия сет, който спечели с 6:3.

Втората част предложи далеч по-оспорвана битка. Поханкова запази концентрацията си в ключовите моменти и отрази възможности за пробив в две от собствените си подавания. При 5:5 словачката продължи да оказва натиск върху именитата си съперничка, а в 12-ия гейм стигна до решителен пробив, с който сложи край на двубоя след час и 35 минути игра.

Поханкова, която заема рекордното в кариерата си 144-о място в световната ранглиста, достигна до топ 8 още при първото си участие в основната схема на турнир от категория WTA 500. Така тя изравни най-доброто си постижение в WTA Тура, записвайки четвъртия си четвъртфинал на това ниво.

Следващото предизвикателство пред младата словачка ще бъде американката Алиша Паркс. Двете ще спорят за място на полуфиналите, а Поханкова ще има възможност да направи още една важна крачка в развитието си.

След успеха си тийнейджърката не скри удовлетворението от представянето си и подчерта, че вярата в собствените възможности е била от ключово значение.

„Винаги вярвам в себе си. Това беше наистина страхотен мач срещу нея. Тя е изключителна състезателка и се гордея с постигнатото. Изключително щастлива съм и се надявам това да е само началото на кариерата ми“, сподели словачката, която участва в турнира с уайлд кард.

Поханкова разкри и как е подходила към напрегнатия втори сет. Тя е останала съсредоточена върху всяка точка, убедена, че Осака трябва да намери начин да промени играта си. Решаващият момент дошъл при последното разиграване, когато форхендът на японката излязъл в аут.

Възходът на словашката тенисистка през последната година е впечатляващ. По същото време през 2025 г. тя се намираше на 659-о място в света. Оттогава спечели титла на турнир ITF W75, достигна финал на надпревара ITF W100 през април и записа два поредни полуфинала в турнирите от категория WTA 125 през септември. Преди пристигането си в Токио тя постигна и две победи на турнира WTA 1000 в Ухан.

За Наоми Осака отпадането е пореден разочароващ резултат. Японката, която има три финала в Токио и се завърна в надпреварата за първи път от 2022 г., не успя да достигне до четвъртфиналите в трети пореден турнир.