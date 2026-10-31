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Киву преди Дерби дела Мадонина: Интер трябва да даде повече от себе си, но мачът няма да реши сезона

Киву преди Дерби дела Мадонина: Интер трябва да даде повече от себе си, но мачът няма да реши сезона

31 Октомври, 2026 08:42 500 0

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Румънският специалист призова футболистите си да подходят към срещата като към всеки друг шампионатен мач

Киву преди Дерби дела Мадонина: Интер трябва да даде повече от себе си, но мачът няма да реши сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Наставникът на Интер Кристиан Киву определи предстоящото градско дерби с Милан като изключително важен двубой, но подчерта, че резултатът от него няма да има решаващо значение за развитието на сезона. Двата тима се изправят един срещу друг в десетия кръг на италианското първенство.

Румънският специалист призова футболистите си да подходят към срещата като към всеки друг шампионатен мач, без да се влияят от класирането и допълнителното напрежение около сблъсъка. В същото време той призна, че негативната серия на „нерадзурите“ в последните дербита изисква сериозен анализ.

„Знаем колко силен отбор е Милан и трябва да бъдем напълно подготвени. Необходимо е да приемем дербито като поредния мач от първенството, без да се вглеждаме в класирането или външните фактори. Трябва да покажем най-доброто от себе си. След като Интер не е печелил последните шест-седем дербита, е нормално да си зададем някои въпроси“, заяви Киву.

Той подчерта, че отборът му ще се нуждае от добра организация, мотивация и готовност за допълнителни усилия.

„Трябва да запазим баланса, да бъдем силно мотивирани и да направим повече жертви в сравнение с обичайното. Историята показва, че дербито невинаги решава всичко. През миналия сезон Милан ни победи, но след това загуби от Лацио. Важни са представянето във всеки отделен двубой и цялостната работа през сезона“, добави наставникът.

Киву напомни, че първенството все още е в ранна фаза и предстоят много срещи. Според него в подобен сблъсък няма изявен фаворит, тъй като съперничеството е свързано не само с точките, но и с огромна гордост за двата клуба.

Треньорът коментира и тактическото развитие на Интер. Той отхвърли интерпретациите, че отборът играе с персонално покритие на всеки противников футболист, като обясни, че системата се основава на определени ориентири. По думите му в последните мачове тимът е показал по-добра организация и сплотеност.

„Не играем човек за човек, а следваме определени ориентири. В последните срещи бяхме по-организирани и по-единни. Трябва да намерим правилния баланс между различните начини на пресиране, но смятам, че футболистите разбират какво се изисква от тях“, обясни Киву.

Специалистът посочи, че натовареният календар и мачовете през три дни ограничават възможностите за пълноценна тренировъчна работа. Той коментира и предстоящата промяна, свързана с изграждането на нов стадион, като призна, че изпитва съжаление от перспективата Интер да напусне „Джузепе Меаца“.

„Новият стадион е добре дошъл, както всяко ново нещо. Разбира се, разочарован съм, че ще трябва да напуснем „Джузепе Меаца“, но светът се развива и трябва да приемем промените. В началото новите неща могат да изглеждат малко плашещи“, коментира той.

Запитан дали ще продължи да води Интер и на новото съоръжение, Киву предпочете да не дава конкретен отговор. Той отбеляза колко трудно е човек да остане дълго време начело на клуба.

В заключение наставникът подчерта, че очаква от играчите си зрялост, дисциплина и отговорност към колективните принципи. Според него защитата е задача на целия отбор, а не само на футболистите в последната линия.

„Изисквам баланс, зрялост и правилно разбиране на ситуациите в мача. Не харесвам спекулациите и моментите, в които някой разчита прекалено много на съотборниците си, забравяйки отборните принципи. Защитата е работа на всички 11 футболисти. Понякога се справяме добре, друг път – не толкова. Искам играчите ми да дават максимума от себе си, а след това ще видим какво ще се случи“, завърши Киву.


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