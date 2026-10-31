Сестри Стоеви с категоричен триумф и гарантиран медал в Саарбрюкен

Българските звезди в бадминтона Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за полуфиналите на двойки жени на престижния международен турнир от сериите World Tour Super 500 в Саарбрюкен, Германия, с награден фонд 500 хиляди долара. С това силно представяне петкратните европейски шампионки си гарантираха най-малко бронзово отличие от надпреварата.

Поставените под номер 4 в основната схема българки демонстрираха изключително зряла и стабилна игра. Те се наложиха над осмите поставени в турнира Йънг Нга Тин и Йънг Пуи Лам от Хонконг с 21:18, 21:13 след 41 минути престой на корта.

След по-оспорван първи сет, в който Стоеви пречупиха съпротивата на противничките си в ключовите разигравания, във втората част българският дует безапелационно наложи темпото си и бързо затвори мача в своя полза.

В спор за място на големия финал Стефани и Габриела Стоеви ще излезе срещу петите поставени в схемата Амалия Джахая Пративи и Сити Фадиа Силва Рамадханти от Индонезия.

Сестри Стоеви познават отлично условията в Саарбрюкен, тъй като са двукратни шампионки в турнира от изданията през 2018 и 2020 година, а утре ще се борят да направят последната си стъпка към нов златен дубъл.