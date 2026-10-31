Кирил Десподов се завръща в ЦСКА!

В деня на дългоочакваното официално откриване и завръщане на реконструирания стадион „Българска армия“, ръководството на ЦСКА подготви истински удар за трансферния пазар. Според информации на вестник „Мач Телеграф“, „червените“ са уредили привличането на капитана на националния отбор на България Кирил Десподов.
Настоящият договор на крилото с гръцкия гранд ПАОК изтича в края на настоящия сезон, което позволява на ЦСКА да си осигури подписа му като свободен агент.
Очаква се Десподов да се завърне на „Българска армия“ със статут на най-високоплатения футболист в отбора. Ръководството е готово да му предложи отлични финансови условия, за да го убеди да сложи край на престоя си в чужбина и да стане основна фигура в амбициозния проект на клуба.
Това ще бъде втори престой в кариерата на Десподов с червената фланелка. По време на първия си период в столицата между 2016 и 2019 година, бързоногото крило се утвърди като лидер и любимец на трибуните, записвайки 80 официални мача, 25 отбелязани гола и 26 асистенции.
След силните си сезони в чужбина и спечелените индивидуални призвание, завръщането на петкратния носител на наградата „Футболист на годината на България“ се очертава като едно от най-значимите събития в съвременната история на българския клубен футбол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър
12:07 31.10.2026
2 Глупости
12:12 31.10.2026
3 Този е
12:14 31.10.2026
4 Комитата
12:23 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Леле мале
12:31 31.10.2026
7 Левски 1914
До коментар #5 от "Хамрун":Кирчо се връща в Литекс.
Коментиран от #8
12:32 31.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Двоен аршин
Вместо Литекс Написах Левски И.................
Коментиран от #10, #13, #14
12:46 31.10.2026
10 Двоен аршин
До коментар #9 от "Двоен аршин":Голямата гума
Коментиран от #12
12:47 31.10.2026
11 НА МЯСТОТО НА ГОДОЙ
12:50 31.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Медиааторааа
До коментар #9 от "Двоен аршин":Левскар
13:01 31.10.2026