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Кирил Десподов се завръща в ЦСКА!

Кирил Десподов се завръща в ЦСКА!

31 Октомври, 2026 12:04 1 023 14

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  • национален отбор

„Червените“ са уредили привличането на капитана на националния отбор на България

Кирил Десподов се завръща в ЦСКА! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В деня на дългоочакваното официално откриване и завръщане на реконструирания стадион „Българска армия“, ръководството на ЦСКА подготви истински удар за трансферния пазар. Според информации на вестник „Мач Телеграф“, „червените“ са уредили привличането на капитана на националния отбор на България Кирил Десподов.

Настоящият договор на крилото с гръцкия гранд ПАОК изтича в края на настоящия сезон, което позволява на ЦСКА да си осигури подписа му като свободен агент.

Очаква се Десподов да се завърне на „Българска армия“ със статут на най-високоплатения футболист в отбора. Ръководството е готово да му предложи отлични финансови условия, за да го убеди да сложи край на престоя си в чужбина и да стане основна фигура в амбициозния проект на клуба.

Това ще бъде втори престой в кариерата на Десподов с червената фланелка. По време на първия си период в столицата между 2016 и 2019 година, бързоногото крило се утвърди като лидер и любимец на трибуните, записвайки 80 официални мача, 25 отбелязани гола и 26 асистенции.

След силните си сезони в чужбина и спечелените индивидуални призвание, завръщането на петкратния носител на наградата „Футболист на годината на България“ се очертава като едно от най-значимите събития в съвременната история на българския клубен футбол.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър

    16 1 Отговор
    Не го взимайте. Приключил е този

    12:07 31.10.2026

  • 2 Глупости

    6 1 Отговор
    Голяма тъпотия.

    12:12 31.10.2026

  • 3 Този е

    9 0 Отговор
    Предател.... Помня думите му когато отиде в Лудогорец!

    12:14 31.10.2026

  • 4 Комитата

    4 0 Отговор
    Вземете Бадема !

    12:23 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Леле мале

    4 1 Отговор
    това си е чиста загуба на пари.

    12:31 31.10.2026

  • 7 Левски 1914

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Хамрун":

    Кирчо се връща в Литекс.

    Коментиран от #8

    12:32 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Двоен аршин

    3 0 Отговор
    тези, дето ги млатиха 8 - 0.
    Вместо Литекс Написах Левски И.................

    Коментиран от #10, #13, #14

    12:46 31.10.2026

  • 10 Двоен аршин

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Двоен аршин":

    Голямата гума

    Коментиран от #12

    12:47 31.10.2026

  • 11 НА МЯСТОТО НА ГОДОЙ

    0 0 Отговор
    Ли ще Играе?

    12:50 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Медиааторааа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Двоен аршин":

    Левскар

    13:01 31.10.2026

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