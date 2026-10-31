Кирил Десподов се завръща в ЦСКА!

В деня на дългоочакваното официално откриване и завръщане на реконструирания стадион „Българска армия“, ръководството на ЦСКА подготви истински удар за трансферния пазар. Според информации на вестник „Мач Телеграф“, „червените“ са уредили привличането на капитана на националния отбор на България Кирил Десподов.

Настоящият договор на крилото с гръцкия гранд ПАОК изтича в края на настоящия сезон, което позволява на ЦСКА да си осигури подписа му като свободен агент.

Очаква се Десподов да се завърне на „Българска армия“ със статут на най-високоплатения футболист в отбора. Ръководството е готово да му предложи отлични финансови условия, за да го убеди да сложи край на престоя си в чужбина и да стане основна фигура в амбициозния проект на клуба.

Това ще бъде втори престой в кариерата на Десподов с червената фланелка. По време на първия си период в столицата между 2016 и 2019 година, бързоногото крило се утвърди като лидер и любимец на трибуните, записвайки 80 официални мача, 25 отбелязани гола и 26 асистенции.

След силните си сезони в чужбина и спечелените индивидуални призвание, завръщането на петкратния носител на наградата „Футболист на годината на България“ се очертава като едно от най-значимите събития в съвременната история на българския клубен футбол.