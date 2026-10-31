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Лудогорец с категоричен успех над Локомотив Пловдив

Лудогорец с категоричен успех над Локомотив Пловдив

31 Октомври, 2026 16:00 675 2

  • лудогорец-
  • локомотив пловдив-
  • първа лига-
  • ерик маркус-
  • петър станич-
  • бърнард текпетей

В началото на втората част Андрей Киндриш беше изгонен с директен червен картон за настъпване

Лудогорец с категоричен успех над Локомотив Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в среща от 14-ия кръг на Първа лига. Разградчани взеха трите точки на стадион „Христо Бонев“, след като реализираха по едно попадение през първото полувреме и още две след почивката.

Ерик Маркус откри резултата в 21-вата минута с мощен изстрел, а след почивката Петър Станич удвои преднината на гостите. Крайния резултат оформи Бърнард Текпетей в 86-ата минута. Сериозно влияние върху развоя на двубоя оказа и червеният картон на Андрей Киндриш, който остави пловдивчани с човек по-малко от 56-ата минута.

Началото на срещата не предложи особено високо темпо. В 9-ата минута Иван Желизко отправи силен удар към вратата на домакините, но топката срещна главата на Лукас Риан. Футболистът на Локомотив се нуждаеше от медицинска помощ и временно напусна терена.

Постепенно Лудогорец установи контрол върху играта и започна по-често да поглежда към противниковата врата. Натискът на гостите даде резултат в 21-вата минута. След дълго подаване на вратаря Боян Милосавлйевич топката бе овладяна от футболистите на разградчани и насочена напред. Лукас Риан опита да се намеси с глава, но вместо да изчисти опасността, изпрати кълбото към Ерик Маркус.

Бразилецът нахлу в наказателното поле отляво и стреля мощно. Ударът му премина през ръцете на Милосавлйевич и попадна в мрежата за 1:0 в полза на Лудогорец.

Локомотив опита да отговори в 32-рата минута. Парвиз Умарбаев центрира от статично положение, а Тодор Павлов се оказа непокрит в наказателното поле, но не успя да отправи точен удар.

До края на първата част нови сериозни опасности не последваха и двата отбора се оттеглиха на почивка при минимална преднина за гостите.

В началото на второто полувреме домакините отново създадоха напрежение пред вратата на Лудогорец. В 50-ата минута Умарбаев центрира от статично положение, а Хендрик Бонман не успя да играе добре с топката. Ситуацията можеше да доведе до автогол, но кълбото премина встрани от вратата.

Шест минути по-късно Локомотив получи сериозен удар. Андрей Киндриш настъпи Кайо Видал в областта на ахилеса, а след преглед с помощта на ВАР главният съдия Тодор Киров показа директен червен картон на защитника. Така „смърфовете“ трябваше да доиграят срещата с десет души.

Лудогорец се възползва от численото си преимущество почти веднага. В 62-рата минута Дерой Дуарте бе изведен зад защитата на пловдивчани и изпрати топката в наказателното поле. Там Петър Станич се позиционира отлично и от близко разстояние покачи на 2:0.

След второто попадение темпото на игра спадна, като разградчани контролираха събитията на терена и не позволиха на домакините да се върнат в мача.

Крайният резултат бе оформен в 86-ата минута след отлично разиграване на футболистите на Игор Йовичевич. Амир Хаджиахметович продължи топката с пета към Бърнард Текпетей, който стреля от границата на наказателното поле. Ударът на ганаеца бе насочен към долния ляв ъгъл и не остави шансове на вратаря на Локомотив.

Така Лудогорец стигна до класически успех с 3:0 в Пловдив и прибави нови три точки към актива си в Първа лига.


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