Ван Дайк разкри как Ираола промени Ливърпул преди сблъсъка с Арсенал

Ливърпул посреща Арсенал в неделя след пет поредни победи във всички турнири. Промяната в играта на мърсисайдци под ръководството на Андини Ираола вече е видима, а капитанът Вирджил ван Дайк смята, че отборът постепенно намира правилния баланс между агресивната преса и директния футбол.

Испанският специалист върна високия натиск, с който Ливърпул беше известен при Юрген Клоп. Идеята е съперниците да бъдат притискани още в собствената им половина, а отнетата топка бързо да се превръща в голови положения.

„Още от началото трябва да се хвърлим изцяло и да поемем риска. Когато отнемем топката високо, публиката също се надига и това ни дава допълнителна енергия“, обясни Ван Дайк.

Нидерландецът обаче подчерта, че новият стил изисква и добра преценка. Понякога отборът трябва да играе директно и да се бори за втората топка, а в други ситуации да преодолява противниковата преса с комбинации.

„Трябва да намерим правилния баланс. Все още се учим как да създаваме хаос, да печелим единоборствата и вторите топки“, добави защитникът.

Ливърпул вече показа, че може да се справя и с водещите отбори, след като победи Брентфорд и Брайтън в последните си два мача от първенството. Сега обаче предстои далеч по-сериозно изпитание срещу Арсенал, който е сред основните претенденти за титлата.

Ван Дайк не очаква лесен мач, но е убеден, че съотборниците му трябва да изпълнят плана на Ираола с максимална отдаденост.