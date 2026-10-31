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Ван Дайк разкри как Ираола промени Ливърпул преди сблъсъка с Арсенал

Ван Дайк разкри как Ираола промени Ливърпул преди сблъсъка с Арсенал

31 Октомври, 2026 18:06 566 0

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Пет поредни победи и завръщане към агресивната преса вдъхнаха нов живот на „червените“

Ван Дайк разкри как Ираола промени Ливърпул преди сблъсъка с Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул посреща Арсенал в неделя след пет поредни победи във всички турнири. Промяната в играта на мърсисайдци под ръководството на Андини Ираола вече е видима, а капитанът Вирджил ван Дайк смята, че отборът постепенно намира правилния баланс между агресивната преса и директния футбол.

Испанският специалист върна високия натиск, с който Ливърпул беше известен при Юрген Клоп. Идеята е съперниците да бъдат притискани още в собствената им половина, а отнетата топка бързо да се превръща в голови положения.

„Още от началото трябва да се хвърлим изцяло и да поемем риска. Когато отнемем топката високо, публиката също се надига и това ни дава допълнителна енергия“, обясни Ван Дайк.

Нидерландецът обаче подчерта, че новият стил изисква и добра преценка. Понякога отборът трябва да играе директно и да се бори за втората топка, а в други ситуации да преодолява противниковата преса с комбинации.

„Трябва да намерим правилния баланс. Все още се учим как да създаваме хаос, да печелим единоборствата и вторите топки“, добави защитникът.

Ливърпул вече показа, че може да се справя и с водещите отбори, след като победи Брентфорд и Брайтън в последните си два мача от първенството. Сега обаче предстои далеч по-сериозно изпитание срещу Арсенал, който е сред основните претенденти за титлата.

Ван Дайк не очаква лесен мач, но е убеден, че съотборниците му трябва да изпълнят плана на Ираола с максимална отдаденост.


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