Фиорентина приема Ювентус в дербито на 11-ия кръг

Фиорентината приема Ювентус на „Артемио Франки“ в дербито от 11-ия кръг на италианската Серия А. Срещата във Флоренция започва в 20:45 часа местно време, или 21:45 часа българско време.

Домакините влизат в мача след важна победа с 4:2 като гости на Сасуоло. Така Фиорентината събра 8 точки и заема 16-о място в класирането, само на една точка над зоната на изпадащите. Тимът има две победи, две равенства и шест загуби от началото на сезона.

Успехът в Реджо Емилия прекъсна серия от три поредни поражения за отбора на Паоло Ваноли. Фиорентината обаче продължава да търси първата си домакинска победа в първенството. Клубът не е печелил у дома в Серия А от 13 април, а в девет от десетте си шампионатни мача през този сезон е допуснал поне два гола.

„Моята цел е да покажа на всички играчи какво е Фиорентина и какво означава този мач“, заяви Ваноли преди срещата, цитиран от АНСА. Треньорът допълни, че Ювентус остава силен съперник въпреки проблемите с контузии и че неговият отбор иска да спечели трите точки.

Ювентус търси втори пореден успех

Ювентус е седми със 17 точки. Отборът на Лучано Спалети спечели с 2:0 срещу Наполи в предишния кръг и се нуждае от нов успех, за да се приближи до челните позиции и местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Торинският състав има пет победи, две равенства и три загуби. Ювентус е допуснал 10 гола в първенството и е запазил пет сухи мрежи — най-много от всички отбори в Серия А. От март насам „бианконерите“ са записали 12 мача без допуснат гол във всички турнири, посочи клубът.

В състава на Фиорентината няма да бъдат Ата и Понгра̀чич, докато Лука Раниери може да попадне сред резервите. Няма наказани футболисти от двата отбора. Главен съдия ще бъде Андреа Коломбо.

Историческо съперничество във Флоренция

Предстоящият двубой ще бъде 175-ият между двата клуба в Серия А. Ювентус има 82 победи, Фиорентината е спечелила 37 пъти, а 55 срещи са завършили наравно. Във Флоренция балансът в официалните мачове е по-равностоен: 33 победи за домакините, 27 за Ювентус и 38 равенства.

Последната среща между двата състава на „Артемио Франки“ завърши 1:1 през сезон 2025/26. След паузата за националните отбори Фиорентината ще гостува на Монца на 23 ноември, а Ювентус ще приеме Венеция ден по-рано.

Източници: videoembed.ansa.it, as.com, sportsmole.co.uk